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Huawei представила складной смартфон за $2600
Китайская компания Huawei Technologies представила флагманский смартфон, который будет поддерживать работу в сетях 5G
Фото: Данила Мельников / РБК

В ходе торжественной презентации в Барселоне Huawei представила флагманский смартфон, который сможет поддерживать работу в сетях 5G, сообщает корреспондент РБК. Особенностью модели является то, что она раскладывается. В сложенном состоянии у него два экрана, а в развернутом состоянии пользователь получает один экран диагональю 8 дюймов, что больше, чем у конкурента — Samsung Fold.

Стоимость нового смартфона составит $2607.

«Это смартфон будущего. Скорость интернета в нем самая высокая в мире», — заявил директор по продажам Huawei Ричард Ю.

Samsung представил свою новую раскладную модель на прошлой неделе, заявив цену $2000. Смартфон корейской компании также сгибается и трансформируется в тонкий планшет.

Презентация Huawei прошла на фоне продолжающегося диспута между США и Китаем. В Вашингтоне утверждают, что американские чиновники не должны использовать китайские устройства, поскольку они способны передавать секретную информацию спецслужбам КНР. В Huawei подобные обвинения категорически отвергают, обвиняя Вашингтон в нечестной конкуренции.
Автор: Артем Филипенок, Данила Мельников
Теги: Huawei
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