Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея

Смартфоны Galaxy S10 получили Dynamic AMOLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма, S10+ (на фото) несколько крупнее: 6,4 дюйма. Обе модели представлены в трех цветах: «аквамарин», «перламутр» и «оникс».

Они оснащены тройной основной камерой с оптической стабилизацией и двойной фронтальной камерой. Также смартфоны получили встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который позволяет считывать трехмерное изображение кожи. Компания обещает, что это обеспечит повышенную защиту.

Также устройства обладают функцией беспроводной зарядки, а оптимизация должна позволить им работать не менее 24 часов.

Модель S10+ будет также доступна в керамическом корпусе черного или белого цвета с объемом внутренней памяти 1 Тб. Вес устройства — 198 г. Цена в России на такой гаджет составит от 124 990 руб.