Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея
В Сан-Франциско 20 февраля прошла презентация компании Samsung Electronics. На ней были представлены новые смартфоны S10, S10+ и S10e и гнущийся Galaxy Fold, который может трансформироваться в планшет. Также компания показала «умные» часы. Как выглядят новые устройства и что от них ждать пользователям — в фотогалерее РБК
Смартфоны Galaxy S10 получили Dynamic AMOLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма, S10+ (на фото) несколько крупнее: 6,4 дюйма. Обе модели представлены в трех цветах: «аквамарин», «перламутр» и «оникс».
Они оснащены тройной основной камерой с оптической стабилизацией и двойной фронтальной камерой. Также смартфоны получили встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который позволяет считывать трехмерное изображение кожи. Компания обещает, что это обеспечит повышенную защиту.
Также устройства обладают функцией беспроводной зарядки, а оптимизация должна позволить им работать не менее 24 часов.
Модель S10+ будет также доступна в керамическом корпусе черного или белого цвета с объемом внутренней памяти 1 Тб. Вес устройства — 198 г. Цена в России на такой гаджет составит от 124 990 руб.
Облегченная модель S10e обладает дисплеем 5,8 дюйма и двойной основной камерой. Гаджет, как и старшие модели, получил беспроводную зарядку. Он будет доступен в четырех цветах: «цитрус», «перламутр», «аквамарин» и «оникс». Рекомендованная цена на S10e в России — 56 990 руб.
Презентация стала юбилейной: в 2019 году линейке устройств S исполняется десять лет, а самой компании — 50
Одной из главных новинок стал Samsung Galaxy Fold с первым в мире сгибающимся безрамочным экраном. В сложенном состоянии его диагональ 4,6 дюйма, в разложенном — 7,3 дюйма. Экран смартфона почти вдвое тоньше экранов обычных устройств. На торце корпуса Galaxy Fold расположен сканер отпечатков пальцев, кроме того, у новинки сразу шесть камер. Galaxy Fold будет представлен в четырех цветах. В США он будет стоить почти $2 тыс. Стоимость в России пока не известна, в нашей стране предзаказ стартует во втором квартале 2019 года.
Компания также представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds. Производитель обещает высокое качество звука, а также возможность слышать происходящее вокруг за счет усовершенствованной системы Ambient Sound. Футляр позволит быстро заряжать наушники
Galaxy Buds представлены в трех цветах: «оникс», «сливки» и «цитрус». В России они будут стоить 9990 руб.
На презентации были показаны «умные» часы. Galaxy Watch Active (на фото слева) оснащены дисплеем с диагональю 1,1 дюйма. Они позволяют отслеживать состояние сна, артериальное давление и уровень стресса. При повышении стресса устройство будет рекомендовать дыхательные упражнения, а эффективность выполненных действий можно будет отследить на экране.
Браслеты Galaxy Fit и Fit e отслеживают параметры организма во время физических упражнений и бесперебойное наблюдение за состоянием здоровья. Обе модели защищены от влаги
Часы Galaxy Watch Active будут доступны в четырех цветах: «черный сатин», «серебристый лед», «нежная пудра» и «морская глубина». В России они будут стоить от 16 990 руб.