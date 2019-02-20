Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,63 -0,13 EUR Бирж. 74,47 -0,11 Brent 66,30 0,02% USD Нал. 66,24 64,94 EUR Нал. 75,18 73,72 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1343 0,0001 BTC/USD Бирж. 4 039,02 47,62 IMOEX 2 487,82 1,19% RTSI 1 194,40 1,77% DJIA 25 957,36 0,26% Nasdaq 7 490,61 0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,18%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+8,17%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,18%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+8,17%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 14:22
Основателя Baring Vostok Калви перевели в общую восьмиместную камеру Общество, 23:58 СК назвал причину смерти спортсмена из Орла в уличной драке в Москве Общество, 23:49 Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея Технологии и медиа, 23:08  Лига чемпионов по футболу. «Атлетико» — «Ювентус». Онлайн Спорт, 23:00 Samsung показала новые флагманские смартфоны Galaxy Технологии и медиа, 22:46 Посольство России в Британии не исключило смерти Скрипалей Политика, 22:30 ЦСКА четвертый раз за пять лет выиграл регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 22:27 Боюсь рисковать: как открыть агентство бренд-коммуникаций РБК и «Билайн» Бизнес, 22:20 Samsung представила гнущийся смартфон Технологии и медиа, 22:18 CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю Политика, 22:15 Почему российский рынок акций перешел к росту после двух дней снижения Quote, 22:11 ОАК подала иск к летному отряду «Россия» из-за VIP-салонов для трех Як-40 Общество, 22:08 Презентация новых Samsung Galaxy: видеотрансляция Стиль, 22:02 Порошенко с трибуны ООН заявил о возможности войны с Россией Политика, 21:56
Технологии и медиа ,  
0 
Какие новинки показала компания Samsung. Фотогалерея
В Сан-Франциско 20 февраля прошла презентация компании Samsung Electronics. На ней были представлены новые смартфоны S10, S10+ и S10e и гнущийся Galaxy Fold, который может трансформироваться в планшет. Также компания показала «умные» часы. Как выглядят новые устройства и что от них ждать пользователям — в фотогалерее РБК
Фото: Пресс-служба Samsung

Смартфоны Galaxy S10 получили Dynamic AMOLED-дисплей диагональю 6,1 дюйма, S10+ (на фото) несколько крупнее: 6,4 дюйма. Обе модели представлены в трех цветах: «аквамарин», «перламутр» и «оникс».

Они оснащены тройной основной камерой с оптической стабилизацией и двойной фронтальной камерой. Также смартфоны получили встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который позволяет считывать трехмерное изображение кожи. Компания обещает, что это обеспечит повышенную защиту.

Также устройства обладают функцией беспроводной зарядки, а оптимизация должна позволить им работать не менее 24 часов.

Модель S10+ будет также доступна в керамическом корпусе черного или белого цвета с объемом внутренней памяти 1 Тб. Вес устройства — 198 г. Цена в России на такой гаджет составит от 124 990 руб.

Фото: Пресс-служба Samsung
Облегченная модель S10e обладает дисплеем 5,8 дюйма и двойной основной камерой. Гаджет, как и старшие модели, получил беспроводную зарядку. Он будет доступен в четырех цветах: «цитрус», «перламутр», «аквамарин» и «оникс». Рекомендованная цена на S10e в России — 56 990 руб.
Фото: Пресс-служба Samsung
Презентация стала юбилейной: в 2019 году линейке устройств S исполняется десять лет, а самой компании — 50
Фото: Пресс-служба Samsung
Одной из главных новинок стал Samsung Galaxy Fold с первым в мире сгибающимся безрамочным экраном. В сложенном состоянии его диагональ 4,6 дюйма, в разложенном — 7,3 дюйма. Экран смартфона почти вдвое тоньше экранов обычных устройств. На торце корпуса Galaxy Fold расположен сканер отпечатков пальцев, кроме того, у новинки сразу шесть камер. Galaxy Fold будет представлен в четырех цветах. В США он будет стоить почти $2 тыс. Стоимость в России пока не известна, в нашей стране предзаказ стартует во втором квартале 2019 года.
Фото: Пресс-служба Samsung
Компания также представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds. Производитель обещает высокое качество звука, а также возможность слышать происходящее вокруг за счет усовершенствованной системы Ambient Sound. Футляр позволит быстро заряжать наушники
Фото: Пресс-служба Samsung
Galaxy Buds представлены в трех цветах: «оникс», «сливки» и «цитрус». В России они будут стоить 9990 руб.
Фото: Пресс-служба Samsung

На презентации были показаны «умные» часы. Galaxy Watch Active (на фото слева) оснащены дисплеем с диагональю 1,1 дюйма. Они позволяют отслеживать состояние сна, артериальное давление и уровень стресса. При повышении стресса устройство будет рекомендовать дыхательные упражнения, а эффективность выполненных действий можно будет отследить на экране.

Браслеты Galaxy Fit и Fit e отслеживают параметры организма во время физических упражнений и бесперебойное наблюдение за состоянием здоровья. Обе модели защищены от влаги

Фото: Пресс-служба Samsung
Часы Galaxy Watch Active будут доступны в четырех цветах: «черный сатин», «серебристый лед», «нежная пудра» и «морская глубина». В России они будут стоить от 16 990 руб.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Samsung, новинки
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter