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Технологии и медиа ,  
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Серверы разработчика World of Tanks подверглись массовой DDoS-атаке

Больше недели серверы компании Wargaming подвергаются DDoS-атакам. Они совпали по времени с объявлением бывшего сотрудника о желании создать «Партию прямой демократии», но сам он не связывает эти события
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

О том, что серверы Wargaming подвергаются продолжительной DDoS-атаке, сообщила сама компания на своем официальном сайте.

«Из-за продолжительной DDoS-атаки на наши серверы вы можете столкнуться с трудностями при входе в игру, а также с периодическими проблемами в самом игровом клиенте: лагами (замедленный отклик игры на команды пользователя. — РБК), зависаниями, «вылетами» и тому подобным. Проблемы особенно заметны в вечернее время, когда в игре больше пользователей и возрастает нагрузка на серверы», — говорится в сообщении центра поддержки Wargaming от 15 января. В среду, 22 января, компания указывала, что «приняла ряд защитных мер, что позволило снизить негативный эффект», но «на отдельных перифериях в определенные промежутки времени все еще могут встречаться лаги и отключение игроков от сервера». При этом о первых проблемах с авторизацией компания написала еще 12 января, но на тот момент их не связывали с атаками.

Wargaming — разработчик игр World of Tanks, World of Waships, World of Warplanes и др. Компания была основана белорусским предпринимателем Виктором Кислым в 1998 году. Штаб-квартира расположена на Кипре, центры разработок — в Минске, Киеве, Санкт-Петербурге, Сиэтле, Чикаго, Балтиморе, Сиднее, Хельсинки, Остине и Праге.

Наиболее популярной игрой компании является World of Tanks — по подсчетам аналитиков SuperData, в 2017 году она принесла разработчикам доход в $471 млн, заняв четвертое место среди самых прибыльных бесплатных игр (впоследствии не входила в этот рейтинг). В России в World of Tanks ежедневно играют 3 млн человек, сообщала сама компания.

В четверг, 23 января, в группе во «ВКонтакте» представитель центра технической поддержки Wargaming сообщил, что проблемы со входом могут наблюдаться не только в World of Tanks, но и в World of Warships и World of Warplanes. Он уточнил, что проблемы возникли из-за очередной DDoS-атаки на дата-центр в Москве. В качестве компенсации игрокам пообещали предоставить три дня премиум-аккаунта.

Представитель Wargaming подтвердил РБК, что технические неполадки из-за DDoS-атаки продолжаются. «Мы делаем все возможное, чтобы противостоять атаке и наладить стабильную работу игры», — заявила пресс-секретарь компании Дарья Лыгач. Причины DDoS-атаки, откуда и кем она производится, Лыгач не пояснила.

Атака началась практически сразу после того, как Wargaming покинул директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров, чтобы основать «Партию прямой демократии». Помимо него в партию войдут директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько, замначальника юридической службы «Яндекс.Деньги» Борис Чигидин и гендиректор Unwired Devices Олег Артамонов. Особенностью партии станет мобильное приложение на базе блокчейна, через которое члены партии будут осуществлять голосование, на его разработку Макаров планирует потратить $1 млн, сообщил «Коммерсантъ».

Вячеслав Макаров сказал РБК, что из отзывов пользователей знает об атаке, но не знает, с чем она связана. «Поскольку не знаю никаких внутренних подробностей, гипотез происхождения [атаки] нет. Связывать с моей политической деятельностью смысла не вижу, я Wargaming покинул, и на меня проблемы игры никак не влияют», — отметил он.

Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky DDoS Protection в России Алексей Киселев объяснил, что в данном случае речь идет о достаточно сложных атаках, которые не удается полностью нейтрализовать имеющимися средствами. «За сложными атаками, как правило, стоят уже достаточно квалифицированные злоумышленники. Такая настойчивость может быть свидетельством высокой мотивации или хорошего финансирования, так как атака на защищаемые ресурсы несет высокие риски для атакующей стороны, в том числе привлечение к ответственности, потерю бот-сетей и т.д.», — заявил он.

Авторы: Владислав Скобелев, Елизавета Антонова
Теги: Wargaming, DDoS, World of Tanks, политическая партия
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