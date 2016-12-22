Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,72 56,13 EUR Нал. 69,87 69,18 USD Бирж. 56,32 -0,03 EUR Бирж. 69,53 +0,24 USD ЦБ. 56,39 -0,02 EUR ЦБ. 69,45 +0,38 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 10989,91 +112,57 MOEX 2291,72 -0,31% RTS 1281,82 -0,15% Brent 69,92 +0,11% DJIA 26210,81 -0,01% Nasdaq 7460,29 +0,71% FTSE 7701,65 -0,39%
«Газпром-Медиа» запустит свой онлайн-кинотеатр
Лента новостей
Поставщика микросхем Apple оштрафовали на миллиард евро 14:47, Бизнес Мединский отказался от гонорара за постановку пьесы по его роману 14:43, Общество Папа дома: как журналист, стартапер и бизнесмен работают из дома с детьми 14:24, Спецпроект РБК PINK «МегаФон» и «ВымпелКом» подняли цены на СМС-рассылки 14:23, Технологии и медиа Прокурор рассказал о статусе главы СК по Москве в деле Шакро 14:21, Общество Кремль прокомментировал сообщения о запрете флага России на Олимпиаде 14:17, Политика Удальцов с женой стали доверенными лицами Грудинина на выборах 14:06, Политика Жириновский призвал освободить от алиментов мужчин с детьми в новой семье 14:03, Общество В Подмосковье потушили пожар на складе с пластиком и бумагой 13:56, Общество Суд подтвердил отсутствие плагиата в песне Егора Крида «Папина дочка» 13:51, Общество Адвокат российских спортсменов рассказал о показаниях Родченкова на суде 13:41, Общество Сбербанк предупредил об увеличении угроз вирусов со «спящей» составляющей 13:39, Финансы Легкий старт: как сделать первые шаги в бизнесе 13:24, РБК и Сбербанк В Минфине заявили о невыплате спецдивидендов по газовым активам АЛРОСА 13:21, Бизнес В итальянских Альпах из-за схода лавины эвакуировали 160 человек 13:08, Общество Чайку попросили проверить «Смерть Сталина» и предупредить Мединского 12:59, Общество Президент РАН рассказал о «будоражащих остатках» собственности академии 12:57, Общество Мизулина призвала наказывать руководство соцсетей за контент 12:55, Общество Глава Мосгордумы заявил о сокращении зарплаты депутатов на 10% 12:40, Финансы «Газпром-Медиа» запустит свой онлайн-кинотеатр 12:37, Технологии и медиа Митинги против Трампа в городах Швейцарии 12:34, Фотогалерея  СК объявил о ликвидации нападавшей на москвичей вооруженной банды 12:29, Общество Из списка участников Олимпиады исключили двух российских лыжников 12:28, Спорт Сами договорятся: что будет с тарифами ОСАГО 12:27, Авто Второго инициатора поножовщины в пермской школе выписали из больницы 12:20, Общество Кремль призвал избегать слова «бойкот» в отношении Олимпиады 12:07, Политика
«Газпром-Медиа» запустит свой онлайн-кинотеатр
Технологии и медиа, 12:37
0
«Газпром-Медиа» запустит свой онлайн-кинотеатр
«Газпром-Медиа» вернулся к идее создать свой собственный видеосервис. Спустя два года после того, как холдинг потерял контроль над ресурсом Rutube, он запускает онлайн-кинотеатр
Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Газпром-Медиа» работает над проектом собственного онлайн-кинотеатра, рассказали РБК два источника, близкие к холдингу. Осведомлен об этой инициативе и один из партнеров «Газпром-Медиа».

Холдингу нужен собственный видеосервис, чтобы монетизировать в цифровой среде контент своих развлекательных телеканалов, прежде всего ТНТ, объясняет один из собеседников РБК. Будущее за потоковым видео, поэтому успех в интернете — «это залог выживания для телевещателей», говорит другой источник РБК.

Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» действительно готовит запуск видеосервиса, подтвердила директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая. По ее словам, запуск проекта «ориентировочно» запланирован на весну. «Основная цель создания сервиса — сделать востребованный и популярный контент холдинга ближе к зрителю на всех платформах», — добавила Осадчая.

Номер один

«Газпром-Медиа», крупнейший по выручке отечественный медиахолдинг, управляет, в частности, телеканалом НТВ, радиостанциями «Авторадио», «Эхо Москвы», «Юмор FM», Energy, издательским домом «7 дней», кинокомпанией «Централ Партнершип», спутниковым оператором «НТВ Плюс».

В субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» входят телеканалы ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и «Супер». Кроме того, субхолдинг управляет также эфирным каналом «Матч ТВ» и его тематическими версиями для кабельных сетей.

За девять месяцев 2017 года выручка «Газпром-Медиа» по МСФО достигла 60,8 млрд руб., операционная прибыль — 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 997 млн руб. По итогам 2016 года 74% доходов холдинга обеспечила реклама.

Три попытки

«Газпром-Медиа» был одним из первых телевещателей, кто целенаправленно инвестировал в развитие собственных видеосервисов.

Еще в 2008 году холдинг закрыл сделку по покупке сервиса Rutube. Вся компания тогда могла быть оценена, как писал «Коммерсантъ», в $15 млн.

В 2011 году о запуске собственного онлайн-кинотеатра Now.ru объявил входящий в «Газпром-Медиа» телеканал ТНТ. Планировалось, что сервис будет работать исключительно по платной модели (когда пользователь платит за доступ к контенту). Ежемесячная абонентная плата тогда была определена в 499 руб. Однако в своей отчетности за 2013 год ТНТ констатировал, что ему пришлось пересмотреть бизнес-модель Now.ru, который за эти годы так и не смог стать прибыльным проектом.

В «Газпром-Медиа» не считают Now.ru провалом. По словам Осадчей, «это был полезный эксперимент и попытка предвидеть развитие рынка». «Мы немного опередили время», — считает представитель «Газпром-Медиа».

В 2014 году «Газпром-Медиа» выкупил за 1,3 млрд руб. (около $33 млн по среднему курсу ЦБ за тот год) у своего акционера — Газпромбанка — около 74% WebMediaGroup (оставшиеся 26% были у ВГТРК), основным активом которой был онлайн-кинотеатр Zoomby. В том году «Газпром-Медиа» хотел создать СП с «Ростелекомом», в которые передал бы все свои видеосервисы. Но сделка не состоялась. «В изменившейся экономической ситуации договоренности, которые были достигнуты [с «Ростелекомом»], перестали быть актуальными», — объяснял в ноябре 2015 года в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Потеря контроля

В 2016 году «Газпром-Медиа» отказался от самостоятельного развития видеосервисов. Тогда холдинг объявил о том, что передает Rutube и Now.ru (Now.ru и Zoomby к этому времени фактически прекратили свое существование) в управление компании Pladform, дистрибьютору контента через собственный видеоплеер. За это «Газпром-Медиа» получил 33,3% в самом Pladform, который в этой связи был переименован в Ruform.

По итогам 2015 года «TMT Консалтинг» оценивал долю «Газпром-Медиа» на рынке легальных видеосервисов в 10%, что подразумевало выручку в этом сегменте в 340 млн руб. По итогам 2016 года «Газпром-Медиа» среди крупнейших игроков уже не фигурировал, не называл «ТМТ Консалтинг» среди них и сервисы, отданные в управление Ruform.

Ирина Осадчая не раскрывает текущие показатели Ruform, отмечая лишь, что проект развивается «в рамках плана».

Абоненты расплатились

Прошлым летом «ТМТ Консалтинг» прогнозировал, что в 2017 году российский рынок легальных видеосервисов вырастет на 31%, до 6,3 млрд руб. При этом впервые доходы площадок от абонентской платы превысят поступления от рекламы: 3,4 млрд против 2,9 млрд руб.

По итогам 2016 года крупнейшим онлайн-кинотеатром, по версии «ТМТ Консалтинг», был ivi с выручкой почти 1,6 млрд руб. (рыночная доля — 33%). Второй по величине игрок — Okko с выручкой около 770 млн руб. (16%).

Именно сделкой с Ruform источники РБК объясняли отказ «Газпром-Медиа» участвовать в проекте «Витрина» — общей для крупнейших телевещателей онлайн-платформе. В 2016 году Национальная медиа группа, ВГТРК, «СТС Медиа», «Первый канал» и «Газпром-Медиа» решили создать единый видеосервис — отечественный аналог Hulu (его учредителями выступают американские мейджоры Walt Disney Co., 21th Century Fox, CBS Corp. и NBCUniversal). Но потом «Газпром-Медиа» отказался от участия в «Витрине». Это связано с тем, что холдинг уже передал эксклюзивные права на своей контент Ruform, говорил в сентябре 2017 года один из инициаторов «Витрины».

Создание нового собственного видеосервиса не противоречит договоренностям с Ruform, утверждает Осадчая. Это подтверждает и гендиректор Ruform Армен Гулянян.

Вышел на Start

В декабре 2017 года «Газпром-Медиа» стал совладельцем онлайн-кинотеатра Start, который прошлой осенью запустили основатели продюсерской студии Yellow, Black and White. Как писал РБК, в ходе ряда сделок структура «Газпром-Медиа» получила 26% ООО «Старт Медиа».

Новый онлайн-кинотеатр, который сейчас готовят к запуску, и Start не будут мешать друг другу, уверяет представитель «Газпром-Медиа». «Наоборот, мы будем решать общую задачу — повышение культуры цифрового потребления контента», — обещает Осадчая. Представитель Yellow, Black and White не ответил на запрос РБК.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: «Газпром-Медиа» , видеосервис , ТНТ , RuTube , Онлайн-кинотеатры
Главное
Чайку попросили проверить «Смерть Сталина» и предупредить Мединского Общество
Материалы по теме
Холдинг Мамута решил создать собственный онлайн-кинотеатр Технологии и медиа
НМГ учредила «Витрину» для создания «русского Hulu» Технологии и медиа
«Газпром-Медиа» стала единственным владельцем Comedy Club Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.