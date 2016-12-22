«Газпром-Медиа» запустит свой онлайн-кинотеатр

«Газпром-Медиа» вернулся к идее создать свой собственный видеосервис. Спустя два года после того, как холдинг потерял контроль над ресурсом Rutube, он запускает онлайн-кинотеатр

Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Газпром-Медиа» работает над проектом собственного онлайн-кинотеатра, рассказали РБК два источника, близкие к холдингу. Осведомлен об этой инициативе и один из партнеров «Газпром-Медиа».

Холдингу нужен собственный видеосервис, чтобы монетизировать в цифровой среде контент своих развлекательных телеканалов, прежде всего ТНТ, объясняет один из собеседников РБК. Будущее за потоковым видео, поэтому успех в интернете — «это залог выживания для телевещателей», говорит другой источник РБК.

Субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» действительно готовит запуск видеосервиса, подтвердила директор по корпоративным коммуникациям «Газпром-Медиа» Ирина Осадчая. По ее словам, запуск проекта «ориентировочно» запланирован на весну. «Основная цель создания сервиса — сделать востребованный и популярный контент холдинга ближе к зрителю на всех платформах», — добавила Осадчая.

Номер один «Газпром-Медиа», крупнейший по выручке отечественный медиахолдинг, управляет, в частности, телеканалом НТВ, радиостанциями «Авторадио», «Эхо Москвы», «Юмор FM», Energy, издательским домом «7 дней», кинокомпанией «Централ Партнершип», спутниковым оператором «НТВ Плюс». В субхолдинг «ГПМ Развлекательное ТВ» входят телеканалы ТНТ, ТВ3, «Пятница», ТНТ4, «2х2» и «Супер». Кроме того, субхолдинг управляет также эфирным каналом «Матч ТВ» и его тематическими версиями для кабельных сетей. За девять месяцев 2017 года выручка «Газпром-Медиа» по МСФО достигла 60,8 млрд руб., операционная прибыль — 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 997 млн руб. По итогам 2016 года 74% доходов холдинга обеспечила реклама.

Три попытки

«Газпром-Медиа» был одним из первых телевещателей, кто целенаправленно инвестировал в развитие собственных видеосервисов.

Еще в 2008 году холдинг закрыл сделку по покупке сервиса Rutube. Вся компания тогда могла быть оценена, как писал «Коммерсантъ», в $15 млн.

В 2011 году о запуске собственного онлайн-кинотеатра Now.ru объявил входящий в «Газпром-Медиа» телеканал ТНТ. Планировалось, что сервис будет работать исключительно по платной модели (когда пользователь платит за доступ к контенту). Ежемесячная абонентная плата тогда была определена в 499 руб. Однако в своей отчетности за 2013 год ТНТ констатировал, что ему пришлось пересмотреть бизнес-модель Now.ru, который за эти годы так и не смог стать прибыльным проектом.

В «Газпром-Медиа» не считают Now.ru провалом. По словам Осадчей, «это был полезный эксперимент и попытка предвидеть развитие рынка». «Мы немного опередили время», — считает представитель «Газпром-Медиа».

В 2014 году «Газпром-Медиа» выкупил за 1,3 млрд руб. (около $33 млн по среднему курсу ЦБ за тот год) у своего акционера — Газпромбанка — около 74% WebMediaGroup (оставшиеся 26% были у ВГТРК), основным активом которой был онлайн-кинотеатр Zoomby. В том году «Газпром-Медиа» хотел создать СП с «Ростелекомом», в которые передал бы все свои видеосервисы. Но сделка не состоялась. «В изменившейся экономической ситуации договоренности, которые были достигнуты [с «Ростелекомом»], перестали быть актуальными», — объяснял в ноябре 2015 года в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Потеря контроля

В 2016 году «Газпром-Медиа» отказался от самостоятельного развития видеосервисов. Тогда холдинг объявил о том, что передает Rutube и Now.ru (Now.ru и Zoomby к этому времени фактически прекратили свое существование) в управление компании Pladform, дистрибьютору контента через собственный видеоплеер. За это «Газпром-Медиа» получил 33,3% в самом Pladform, который в этой связи был переименован в Ruform.

По итогам 2015 года «TMT Консалтинг» оценивал долю «Газпром-Медиа» на рынке легальных видеосервисов в 10%, что подразумевало выручку в этом сегменте в 340 млн руб. По итогам 2016 года «Газпром-Медиа» среди крупнейших игроков уже не фигурировал, не называл «ТМТ Консалтинг» среди них и сервисы, отданные в управление Ruform.

Ирина Осадчая не раскрывает текущие показатели Ruform, отмечая лишь, что проект развивается «в рамках плана».

Абоненты расплатились Прошлым летом «ТМТ Консалтинг» прогнозировал, что в 2017 году российский рынок легальных видеосервисов вырастет на 31%, до 6,3 млрд руб. При этом впервые доходы площадок от абонентской платы превысят поступления от рекламы: 3,4 млрд против 2,9 млрд руб. По итогам 2016 года крупнейшим онлайн-кинотеатром, по версии «ТМТ Консалтинг», был ivi с выручкой почти 1,6 млрд руб. (рыночная доля — 33%). Второй по величине игрок — Okko с выручкой около 770 млн руб. (16%).

Именно сделкой с Ruform источники РБК объясняли отказ «Газпром-Медиа» участвовать в проекте «Витрина» — общей для крупнейших телевещателей онлайн-платформе. В 2016 году Национальная медиа группа, ВГТРК, «СТС Медиа», «Первый канал» и «Газпром-Медиа» решили создать единый видеосервис — отечественный аналог Hulu (его учредителями выступают американские мейджоры Walt Disney Co., 21th Century Fox, CBS Corp. и NBCUniversal). Но потом «Газпром-Медиа» отказался от участия в «Витрине». Это связано с тем, что холдинг уже передал эксклюзивные права на своей контент Ruform, говорил в сентябре 2017 года один из инициаторов «Витрины».

Создание нового собственного видеосервиса не противоречит договоренностям с Ruform, утверждает Осадчая. Это подтверждает и гендиректор Ruform Армен Гулянян.

Вышел на Start

В декабре 2017 года «Газпром-Медиа» стал совладельцем онлайн-кинотеатра Start, который прошлой осенью запустили основатели продюсерской студии Yellow, Black and White. Как писал РБК, в ходе ряда сделок структура «Газпром-Медиа» получила 26% ООО «Старт Медиа».

Новый онлайн-кинотеатр, который сейчас готовят к запуску, и Start не будут мешать друг другу, уверяет представитель «Газпром-Медиа». «Наоборот, мы будем решать общую задачу — повышение культуры цифрового потребления контента», — обещает Осадчая. Представитель Yellow, Black and White не ответил на запрос РБК.