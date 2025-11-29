 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря

«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с 1 декабря

С 1 декабря 2025 года в «Почте России» начнут действовать новые правила оформления международных отправлений.

Так, первая буква в штриховом почтовом идентификаторе для международных отправлений «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М» будет изменена с «R» на «L».

Технологическое изменение вводят во исполнение решения Всемирного почтового союза, пояснили в компании. «Этим переходом ВПС декларирует свой приоритет на качество электронного отслеживания отправлений», — подчеркнули там.

«Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США
Общество
Фото:Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press

Ранее «Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США после приостановки, вызванной отменой беспошлинного режима в конце августа 2025 года. Речь шла об отправлениях категорий «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец» стоимостью до $100 без товарных вложений.

В компании подчеркивали, что при оформлении важно указывать верную категорию, поскольку в случае несоответствия отправление не будет доставлено. Для коммерческих отправлений возможность возобновления почтового обмена с США продолжает прорабатываться. РБК в «Почте России» рассказали, что для возобновления отправлений организовали альтернативные авиамаршруты.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
«Почта России» международные посылки нововведения
Материалы по теме
«Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США
Общество
«Почта России» приостановила прием посылок с товарами в США из-за пошлин
Общество
«Почта России» скорректирует тарифы для юрлиц
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 08:33 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 08:33
Главного инженера задержали по делу об обрушении ангара в Южно-Сахалинске Общество, 08:36
«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря Общество, 08:21
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях атаки дронов Политика, 08:06
В Нижнем Новгороде вспыхнул крупный пожар Общество, 08:02
Неочевидные лидеры. Топ-5 криптовалют с наибольшим ростом за неделю Крипто, 08:00
Продолжит ли «Спартак» победную серию без Станковича. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в европейской части России Общество, 07:54
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Bloomberg узнал, когда Европу привлекают к переговорам по мирному плану Политика, 07:42
Над Россией за ночь уничтожили более сотни дронов Политика, 07:29
Над тремя районами Воронежской области ночью сбили пять беспилотников Политика, 07:24
Аэропорт Филадельфии приостанавливал работу из-за угрозы безопасности Общество, 07:09
Россиянки сообщили о выборе — одеваться в офис для себя или руководства Общество, 07:05
«Очень странные дела»: что известно о самом дорогом сериале Netflix Технологии и медиа, 07:04
В двух районах Ростовской области после атаки дронов повреждены дома Политика, 07:00