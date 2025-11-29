«Почта России» изменит правила оформления международных посылок с декабря
С 1 декабря 2025 года в «Почте России» начнут действовать новые правила оформления международных отправлений.
Так, первая буква в штриховом почтовом идентификаторе для международных отправлений «Мелкий пакет», «Бандероль» и «Мешок М» будет изменена с «R» на «L».
Технологическое изменение вводят во исполнение решения Всемирного почтового союза, пояснили в компании. «Этим переходом ВПС декларирует свой приоритет на качество электронного отслеживания отправлений», — подчеркнули там.
Ранее «Почта России» частично возобновила прием и доставку отправлений в США после приостановки, вызванной отменой беспошлинного режима в конце августа 2025 года. Речь шла об отправлениях категорий «Документы», «Подарок» и «Коммерческий образец» стоимостью до $100 без товарных вложений.
В компании подчеркивали, что при оформлении важно указывать верную категорию, поскольку в случае несоответствия отправление не будет доставлено. Для коммерческих отправлений возможность возобновления почтового обмена с США продолжает прорабатываться. РБК в «Почте России» рассказали, что для возобновления отправлений организовали альтернативные авиамаршруты.
