Axios узнал о планах Майкла Блумберга купить The Wall Street Journal

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Голикова поручила проработать запрет продажи энергетиков подросткам Общество, 20:00
Интеллигентность 2.0: как воспитать в себе тягу к прекрасному РБК и ГАЛС, 20:00
Сын Кадырова рассказал о впечатлениях от победного дебюта в ММА Спорт, 19:59
Путин наградил помощника Кадырова и полпреда Чечни Политика, 19:58
Путин осмотрел БМП на заводе в Туле Политика, 19:52
Почему иногда надо положиться на случай РБК и Столото, 19:48
Квартира в старинном районе Москвы: почему это вложение актуально всегда РБК и Амарант, 19:35
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
«Шпионивший для России» немецкий разведчик обладал доступом к данным США Политика, 19:27
Чемпион мира по футболу 2018 года объявил о завершении карьеры Спорт, 19:25
Компания Цукерберга выплатит $725 млн за утечку данных из Facebook Life, 19:21
Роскомнадзор проверит утечку паспортных данных водителей в «Ситимобиле» Бизнес, 19:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:14
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 19:12
Военная операция на Украине. Карта Политика, 19:05
Технологии и медиа ,  
0 

Axios узнал о планах Майкла Блумберга купить The Wall Street Journal

Axios: Майкл Блумберг планирует купить газету The Wall Street Journal или Washington Post
Источник Axios рассказал, что основной владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг намерен приобрести газету The Wall Street Journal у Руперта Мердока. Также бизнесмен рассматривает возможность покупки The Washington Post у Безоса
Фото: Michael Nagle / Getty Images
Фото: Michael Nagle / Getty Images

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг заинтересован в приобретении газеты The Wall Street Journal (WSJ) или The Washington Post (WP), сообщил Axios близкий к бизнесмену источник.

По словам собеседника издания, Блумберг рассчитывает приобрести Dow Jones — материнскую компанию WSJ, которая ему «идеально подходит». Однако он также рассматривает возможность приобретения WP, если ее основной владелец — основатель Amazon Джефф Безос — будет готов ее продать.

Axios напоминает, что Dow Jones владеет News Corp Руперта Мердока, который в настоящее время пытается провести слияние News Corp с Fox Corporation. По данным источника издания, напрямую Блумберг к Мердоку с вопросом о покупке Dow Jones не обращался, однако уже начал привлекать банкиров для оценки актива.

Также источник сообщил, что Блумберг дружен с Безосом, однако последний вряд ли продаст ему WP. По данным издания, Блумберг считает, что Washington Post вместе с Bloomberg может составить серьезную конкуренцию газете The New York Times.

Майкл Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Бостоне, в 1964 году окончил Университет Джонса Хопкинса и Гарвардскую школу бизнеса. Бизнес-карьеру начинал в компании Salomon Brothers, на доходы от продажи акций которой и основал свою медиаимперию. В 2001 году победил на выборах мэра Нью-Йорка, после чего возглавлял город на протяжении 12 лет. В 2016-м участвовал в предвыборной гонке за пост президента США от Демократической партии, однако позже снялся с нее. Тогда свое решение он объяснил опасениями, что при его участии победу могут одержать республиканцы Тед Круз или Дональд Трамп.

Блумберг — один из богатейших людей планеты по версии Forbes — 12-е место с состоянием $76 млрд. Его основной актив — 88% в информационном агентстве Bloomberg, которое он основал в 1981 году. Основной продукт агентства — информационный терминал Bloomberg, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами. На сегодняшний день оборот компании превышает $10 млрд, в ней работают 20 тыс. человек.

Читайте на РБК Pro
Как Pepsi пообещала подарить истребитель и потерпела пиар-катастрофу
Эпоха Slack и Uber прошла: каких стартапов теперь сторонятся инвесторы
Сотрудник перестает быть «винтиком в системе»: тренды рынка труда-2023
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать
Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Майкл Блумберг The Wall Street Journal The Washington Post газеты США
Материалы по теме
Майкл Блумберг заявил о провалах системы образования США
Общество
В The New York Times объявили первую за 40 лет круглосуточную забастовку
Бизнес
Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов ведущих американских СМИ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter