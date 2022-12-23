Axios узнал о планах Майкла Блумберга купить The Wall Street Journal

Источник Axios рассказал, что основной владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг намерен приобрести газету The Wall Street Journal у Руперта Мердока. Также бизнесмен рассматривает возможность покупки The Washington Post у Безоса

Фото: Michael Nagle / Getty Images

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер и медиамагнат Майкл Блумберг заинтересован в приобретении газеты The Wall Street Journal (WSJ) или The Washington Post (WP), сообщил Axios близкий к бизнесмену источник.

По словам собеседника издания, Блумберг рассчитывает приобрести Dow Jones — материнскую компанию WSJ, которая ему «идеально подходит». Однако он также рассматривает возможность приобретения WP, если ее основной владелец — основатель Amazon Джефф Безос — будет готов ее продать.

Axios напоминает, что Dow Jones владеет News Corp Руперта Мердока, который в настоящее время пытается провести слияние News Corp с Fox Corporation. По данным источника издания, напрямую Блумберг к Мердоку с вопросом о покупке Dow Jones не обращался, однако уже начал привлекать банкиров для оценки актива.

Также источник сообщил, что Блумберг дружен с Безосом, однако последний вряд ли продаст ему WP. По данным издания, Блумберг считает, что Washington Post вместе с Bloomberg может составить серьезную конкуренцию газете The New York Times.

Майкл Блумберг родился 14 февраля 1942 года в Бостоне, в 1964 году окончил Университет Джонса Хопкинса и Гарвардскую школу бизнеса. Бизнес-карьеру начинал в компании Salomon Brothers, на доходы от продажи акций которой и основал свою медиаимперию. В 2001 году победил на выборах мэра Нью-Йорка, после чего возглавлял город на протяжении 12 лет. В 2016-м участвовал в предвыборной гонке за пост президента США от Демократической партии, однако позже снялся с нее. Тогда свое решение он объяснил опасениями, что при его участии победу могут одержать республиканцы Тед Круз или Дональд Трамп.

Блумберг — один из богатейших людей планеты по версии Forbes — 12-е место с состоянием $76 млрд. Его основной актив — 88% в информационном агентстве Bloomberg, которое он основал в 1981 году. Основной продукт агентства — информационный терминал Bloomberg, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами. На сегодняшний день оборот компании превышает $10 млрд, в ней работают 20 тыс. человек.