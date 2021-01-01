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Технологии и медиа ,  
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Онлайн-кинотеатры выступили против ограничения доли иностранцев до 20%

Ассоциация «Интернет-видео» считает, что законопроект, ограничивающий долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах до 20%, повредит рынку и откатит его на несколько лет назад, чем воспользуются пиратские ресурсы и иностранные сервисы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и другие) выступила с критикой законопроекта депутата от «Единой России» Александра Горелкина об ограничении доли иностранцев в видеосервисах до 20%. Соответствующие письма они направили Горелкину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Копии обращений есть у РБК, их содержание также приводит «Коммерсантъ».

Авторы обращения просят не поддерживать законопроект либо привлечь представителей ассоциации к его рассмотрению в комитете Госдумы по информполитике — до того, как инициативу вынесут на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении.

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Фото:okkomovies / Facebook

Они считают, что законопроект может привести к негативным последствиям для рынка аудиовизуальных сервисов, в том числе потерям доходов федерального бюджета. По мнению «Интернет-видео», инициатива «безосновательно стирает различия между российскими и иностранными аудиовизуальными сервисами», ограничивает отечественные компании в возможности привлечения капитала на открытом рынке или вынуждает их менять структуру собственности, если ранее в них были привлечены иностранные инвестиции.

Ассоциация указывает, что законопроект ограничит доступ российских компаний к открытому рынку капитала, что остановит их развитие и откатит рынок на несколько лет назад. «Будут утрачены технологические наработки в таких передовых областях, как искусственный интеллект и обработка больших данных», — предупреждают авторы обращений. По мнению «Интернет-видео», в результате можно будет забыть о выходе на внешний рынок, а российский захватят пиратские ресурсы и иностранные сервисы, у которых есть значительные финансовые ресурсы и крупные библиотеки контента.

В Думе предложили ограничить долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах до 20%
Технологии и медиа
Фото:Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Как пояснил «Коммерсанту» гендиректор ассоциации Алексей Бырдин, доминирование иностранных сервисов может возникнуть из-за проблем с методикой оценки аудитории для включения в реестр сервисов, который и накладывает ограничения по иностранному владению: «Иностранный сервис не получится включить в реестр, а значит, и применить к нему требования».

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Сам Горелкин не согласен с тем, что его законопроект ограничит бизнес в привлечении иностранных инвестиций. «Компания может прийти в правительственную комиссию и аргументированно объяснить, почему порог иностранного владения в ее случае должен быть превышен», — заявил он газете. По словам депутата, профильный комитет Госдумы рассмотрит инициативу в 2021 году.

Поправки в законодательство, которые предлагают обязать владельцев медиасервисов с преимущественно российской аудиторией согласовывать с правительственной комиссией долю иностранного участия в уставном капитале, если она превышает 20%, были внесены в Госдуму 18 декабря. Сейчас ограничения по структуре собственности действуют только для тех аудиовизуальных сервисов, для которых Россия не является ключевым рынком, то есть тех, в аудитории которых доля российских пользователей не превышает 50%. Онлайн-кинотеатру нужно найти местного партнера для того, чтобы работать в России. Из глобальных игроков так поступил Netflix — его агентом стала Национальная медиа группа.

Если законопроект Горелкина будет принят, отечественные онлайн-кинотеатры должны будут в течение двух месяцев после вступления инициатив в силу привести структуру своей собственности в соответствие с новыми требованиями.
 

Авторы
Наталия Анисимова, Анна Балашова
законопроект онлайн-кинотеатр Госдума Ivi Okko
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