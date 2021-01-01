Онлайн-кинотеатры выступили против ограничения доли иностранцев до 20%

Ассоциация «Интернет-видео» считает, что законопроект, ограничивающий долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах до 20%, повредит рынку и откатит его на несколько лет назад, чем воспользуются пиратские ресурсы и иностранные сервисы

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ассоциация «Интернет-видео» (объединяет видеосервисы ivi, Okko, Megogo, Start, Amediateka и другие) выступила с критикой законопроекта депутата от «Единой России» Александра Горелкина об ограничении доли иностранцев в видеосервисах до 20%. Соответствующие письма они направили Горелкину, председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну. Копии обращений есть у РБК, их содержание также приводит «Коммерсантъ».

Авторы обращения просят не поддерживать законопроект либо привлечь представителей ассоциации к его рассмотрению в комитете Госдумы по информполитике — до того, как инициативу вынесут на рассмотрение нижней палаты парламента в первом чтении.

Они считают, что законопроект может привести к негативным последствиям для рынка аудиовизуальных сервисов, в том числе потерям доходов федерального бюджета. По мнению «Интернет-видео», инициатива «безосновательно стирает различия между российскими и иностранными аудиовизуальными сервисами», ограничивает отечественные компании в возможности привлечения капитала на открытом рынке или вынуждает их менять структуру собственности, если ранее в них были привлечены иностранные инвестиции.

Ассоциация указывает, что законопроект ограничит доступ российских компаний к открытому рынку капитала, что остановит их развитие и откатит рынок на несколько лет назад. «Будут утрачены технологические наработки в таких передовых областях, как искусственный интеллект и обработка больших данных», — предупреждают авторы обращений. По мнению «Интернет-видео», в результате можно будет забыть о выходе на внешний рынок, а российский захватят пиратские ресурсы и иностранные сервисы, у которых есть значительные финансовые ресурсы и крупные библиотеки контента.