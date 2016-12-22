Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

Mail.Ru Group закроет свой сервис для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» в конце декабря. Ранее от подобной площадки избавилась Rambler Group. Аналитики говорят, что сервисы для сравнения цен больше не интересны потребителю

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Mail.R​u Group закрывает свою площадку для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» (torg.mail.ru​). Об этом говорится в письме, которое компания разослала магазинам-партнерам, рассказали РБК два источника на рынке электронной коммерции. В сообщении указано, что проект будет закрыт 24 декабря. «Начиная с 23 ноября 2018 года мы приостанавливаем прием заявок на регистрацию новых участников и закрываем прием платежей», — уведомила компания.

Представитель пресс-службы Mail.Ru Group отказался от комментариев.

Лишняя площадка

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов отметил, что Mail.Ru Group в последнее время практически не поддерживала сервис сравнения цен, при том что трафик на площадке был «относительно неплохим». «Мы видим, что компании избавляются от подобных площадок. Они не так востребованы у покупателей, как маркетплейсы (площадки электронной торговли. — РБК), которые обладают большим функционалом. Площадки сравнения цен не обеспечивают их владельцам должный денежный поток», — говорит Иванов, добавляя, что Mail.Ru Group логичнее сейчас вкладываться в проект Pandao (маркетплейс с китайскими товарами).

Как рассказал РБК президент Baon Илья Ярошенко (компания указана в числе партнеров площадки Mail.ru Group), несколько лет назад компания выставлялась на этом ресурсе. «Однако эффективности не было: затраты были высокими, продаж очень мало. Последние несколько лет уже не работали с ними, так как знали, что ситуация не исправлялась», — отметил он.

Ранее в ноябре «Коммерсантъ» сообщил, что Rambler Group договорилась о продаже 100% своего сервиса сравнения цен Price.ru холдингу S8 Capital. Актив оценили примерно в $12 млн. Rambler Group считала сервис непрофильным активом: после покупки киносетей «Синема Парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатра Okko холдинг сконцентрировался на медиа и развлечениях.

По оценке эксперта рынка онлайн-торговли Алексея Петровского, оборот torg.mail.ru может составлять 2,5 млрд руб. в год. При этом оборот «Яндекс.Маркета» в 2017 году составил 150 млрд руб., говорилось в отчете Сбербанка.

По данным сервиса SimilarWeb, ежемесячная аудитория сайта torg.mail.ru составляет 2,3 млн посетителей. У «Яндекс.Маркета» в месяц 129 млн, а у Price.ru — 5,6 млн посетителей.

В сентябре Mail.Ru Group объявила о планах по созданию совместного предприятия с китайской Alibaba на базе AliExpress Russia. В частности, Mail.Ru Group должна внести в него Pandao, а также денежные средства и получить 15% предприятия. Alibaba должна внести свой российский бизнес AliExpress и Tmall и денежные средства и получить 48% СП, а также 10% Mail.Ru Group. В обмен на этот пакет «МегаФон» получит 24% в новой компании. Еще 13% должен получить Российский фонд прямых инвестиций, инвестировав $300 млн.​ Сделку планируется закрыть в первом квартале 2019 года.