В Норвегии отправили в тюрьму экс-охранника посольства США за шпионаж
Бывшего охранника посольства США в Норвегии приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России и Ирана, сообщает Associated Press.
28-летний норвежец, чье имя не разглашается, был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности. Его признали виновным в передаче информации Москве и Тегерану об американском посольстве.
При обыске в его доме нашли «большое» количество цифровых материалов. Среди отправленных им документов были кадры автомобилей в гараже посольства, список посетителей, а также обзор имен и номеров социального страхования нескольких сотрудников посольства, узнал норвежский телеканал NRK. Отмечалось, что на слив информации его побудила вовлеченность Вашингтона в палестино-израильский конфликт.
Сам подсудимый признал факты передачи информации, но отрицал уголовную вину. Его адвокат в июле поясняла, что дело касается толкования закона, а именно того, была ли переданная информация секретной в соответствии с законом Норвегии. По ее словам, он намеренно «лгал о наличии допуска к секретной информации для агентов из других стран и преувеличивал свою роль». В Москве никак не комментировали инцидент.
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?