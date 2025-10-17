В Норвегии отправили в тюрьму экс-охранника посольства США за шпионаж

Работавший в посольстве США норвежец получил 3,5 года за шпионаж в пользу России

28-летнего жителя Норвегии отправили в тюрьму по делу о шпионаже на Россию и Иран. Он работал в посольстве США в Осло. На это его подтолкнула поддержка Израиля со стороны Вашингтона, посчитал суд

Фото: no.usembassy.gov

Бывшего охранника посольства США в Норвегии приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России и Ирана, сообщает Associated Press.

28-летний норвежец, чье имя не разглашается, был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности. Его признали виновным в передаче информации Москве и Тегерану об американском посольстве.

При обыске в его доме нашли «большое» количество цифровых материалов. Среди отправленных им документов были кадры автомобилей в гараже посольства, список посетителей, а также обзор имен и номеров социального страхования нескольких сотрудников посольства, узнал норвежский телеканал NRK. Отмечалось, что на слив информации его побудила вовлеченность Вашингтона в палестино-израильский конфликт.

Сам подсудимый признал факты передачи информации, но отрицал уголовную вину. Его адвокат в июле поясняла, что дело касается толкования закона, а именно того, была ли переданная информация секретной в соответствии с законом Норвегии. По ее словам, он намеренно «лгал о наличии допуска к секретной информации для агентов из других стран и преувеличивал свою роль». В Москве никак не комментировали инцидент.