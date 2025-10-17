 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Норвегии отправили в тюрьму экс-охранника посольства США за шпионаж

Работавший в посольстве США норвежец получил 3,5 года за шпионаж в пользу России
28-летнего жителя Норвегии отправили в тюрьму по делу о шпионаже на Россию и Иран. Он работал в посольстве США в Осло. На это его подтолкнула поддержка Израиля со стороны Вашингтона, посчитал суд
Фото: no.usembassy.gov
Фото: no.usembassy.gov

Бывшего охранника посольства США в Норвегии приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы за шпионаж в пользу России и Ирана, сообщает Associated Press.

28-летний норвежец, чье имя не разглашается, был арестован в ноябре прошлого года по подозрению в нанесении ущерба национальной безопасности. Его признали виновным в передаче информации Москве и Тегерану об американском посольстве. 

При обыске в его доме нашли «большое» количество цифровых материалов. Среди отправленных им документов были кадры автомобилей в гараже посольства, список посетителей, а также обзор имен и номеров социального страхования нескольких сотрудников посольства, узнал норвежский телеканал NRK. Отмечалось, что на слив информации его побудила вовлеченность Вашингтона в палестино-израильский конфликт.

Сам подсудимый признал факты передачи информации, но отрицал уголовную вину. Его адвокат в июле поясняла, что дело касается толкования закона, а именно того, была ли переданная информация секретной в соответствии с законом Норвегии. По ее словам, он намеренно «лгал о наличии допуска к секретной информации для агентов из других стран и преувеличивал свою роль». В Москве никак не комментировали инцидент.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Валерия Доброва
шпионаж Норвегия Иран Посольство США
Материалы по теме
Нобелевский институт объяснил утечку о лауреате премии мира шпионажем
Политика
Сотрудника ЗАГСа Варшавы отдали под суд как российского шпиона
Политика
Эстонскому военному дали почти пять лет за шпионаж в пользу России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Три награды Минсельхоза и альянс с «Честным ЗНАКом»: ГК ВИК подвела итоги РБК Компании, 17:30
Зампреда партии «Яблоко» Круглова внесли в перечень экстремистов Политика, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Трамп словами «я не король» ответил на вопрос об акции No Kings Политика, 17:26
Chainalysis: Россия обогнала страны Европы по использованию криптовалют Крипто, 17:24
FT узнал об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России Политика, 17:24
Стасишин рассказал, когда запуски новостроек перестанут снижаться Недвижимость, 17:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
FIFA грозит уголовное разбирательство из-за NFT. Их приравняли к ставкам Крипто, 17:16
Apple купила права на «Формулу-1» в США за $750 млн Спорт, 17:16
Бывшему тренеру дали 10,5 лет за организацию убийства мэра Дзержинского Общество, 17:11
Черногория пообещала ввести визы для россиян согласно правилам ЕС Политика, 17:05
Историка русской кухни Сюткина внесли в список экстремистов и террористов Политика, 17:04
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
Шнайдер победила обидчицу Андреевой и вышла в полуфинал турнира в Нинбо Спорт, 16:59