МТС и Т2 поделят салоны связи

МТС и Т2 начнут открывать совместные салоны. Операторы рассчитывают, что это позволит оптимизировать затраты на развитие розницы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

МТС и «T2 РТК Холдинг» (бренд T2) начнут открывать совместные салоны связи, сообщили РБК в пресс-службах компаний. Часть торговых точек переформатируют из существующих по договорам субаренды, часть — изначально будут арендовать вместе.

Сейчас компании проводят отбор салонов для открытия совместных из 600 существующих торговых точек по всей России — по 300 с каждой стороны. Первый совместный салон открылся в Кирове, далее, согласно планам, количество таких точек может увеличиться до 100.

Операторы рассчитывают, что новый формат позволит им оптимизировать операционные затраты на развитие розницы и увеличить эффективность отдельных торговых точек. Всего на двух операторов по стране приходится более 7 тыс. салонов связи, из которых 3,9 тыс. у МТС и 3,2 тыс. — у «Т2 РТК Холдинга».

В рамках сотрудничества один из партнеров будет освобождать часть пространства своей торговой точки и передавать его в аренду второму для открытия собственного салона. «Этот формат позволяет достичь значительной экономии за счет сокращения капитальных расходов, традиционно связанных с поиском новых локаций и организацией торговых точек с нуля. Одновременно оба оператора укрепляют свое физическое присутствие в ключевых локациях с высокой проходимостью и большим покупательским потенциалом», — говорится в сообщении операторов.

По словам замгендиректора по коммерческой деятельности «Т2 РТК Холдинга» Ирины Лебедевой, они переходят от конкуренции к коллаборации, «где обе стороны выигрывают». «Снижаются издержки, растет эффективность, а клиент получает больше возможностей в одном месте. Первый салон в Кирове — это пилот, успешность которого покажет, станет ли гибридная модель новым стандартом в индустрии связи», — отметила она.

Как устроена экономика салонов связи

40% выручки салона связи генерируют операторские продукты и услуги, включая сервис и экосистемные продукты, поделился представитель МТС. Еще 35% обеспечивают продажи товаров, 25% приходится на финансовые услуги, в том числе переводы и др. При этом число магазинов оператора за первое полугодие сократилось на 6,3%, а выручка розничного бизнеса — на 22%, до 10,5 млрд руб.

Розница всех операторов сейчас убыточна, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Причина в том, что онлайн-площадки и отдельные представители физической розницы, в частности ДНС, субсидируют продажи электроники. «Все это очень сильно давит на операторскую розницу, как франчайзи, так и собственную. Исходя из этого, ищут способы поднять эффективность. По сути, задача операторской розницы — это обслуживание клиентов: сим-карт и пр., но это дорого. Сегодня у нас избыток операторской розницы», — объясняет Муртазин.

По его словам, в России слишком большое количество салонов связи, и они нерентабельны. Из расчета на душу населения в стране нужно сокращать половину розничного рынка, чтобы сегмент стал рентабелен, оценил аналитик. Но в текущей системе конкуренции, когда один оператор смотрит на другого, игроки не готовы жертвовать своим присутствием и продажами, подытожил он.

Партнерство двух операторов, по словам Муртазина, может стать новым форматом продаж. «Это экстраординарная ситуация, если действительно это случится, это будет означать, что экономика розницы операторов настолько пищит и трещит по швам, что им необходимо договариваться даже с прямыми конкурентами для того, чтобы свою экономику менять. Иначе все это будет не очень хорошо», — считает он.

Сокращение доли продаж через мобильную розницу отмечает и гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его данным, в штучном выражении через розницу сегодня продается менее 15% всех мобильных устройств, а в денежном выражении показатель еще ниже. По мнению Бурмистрова, подобное партнерство действительно может стать эффективным решением, «потому что в целом эффекты от партнерства, связанные с оптимизацией расходов на оффлайновую сеть, существенно превосходят риски, связанные с потенциальной конкуренцией между операторами».

Количество посетителей магазинов электроники в России в расчете на один магазин, как федеральных сетей, так и салонов операторов, по итогам девяти месяцев сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, приводит данные руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Среди факторов он назвал высокую долговую нагрузку, высокие ставки по кредитам, рост тарифов ЖКХ, коммунальных платежей, а также цен на продовольствие и транспорт. Все это приводит к тому, что доля обязательных расходов в семейных бюджетах увеличивается быстрее, чем реальные доходы, и домохозяйства перераспределяют расходы в пользу повседневных нужд, указал Васильев.