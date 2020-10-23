Эксперты назвали новые виды мошенничества киберпреступников в пандемию

После начала пандемии COVID-19 мошенники стали активно использовать тему инфекции во вредоносных рассылках, предлагая купить цифровые пропуска, предупреждая о штрафах за нарушение карантина

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Основные цели киберпреступников во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 не изменились, они по-прежнему пытаются украсть деньги и информацию, которую потом можно продать, но вот свои методы преступники адаптировали «под актуальную повестку». Об этом говорится в отчете компании Group-IB, поступившем в РБК.

По данным Group-IB, после начала пандемии COVID-19 уровень киберугрозы резко вырос, в первую очередь за счет роста числа атак с использованием социальной инженерии, эксплуатации темы коронавируса во вредоносных рассылках (рассылка сообщений о штрафах за нарушение карантина, фейковых цифровых пропусков, приглашений от имени сервиса видеоконференций Zoom и т.д.) и активного рекрутинга в преступные сообщества новых участников.

«На протяжении всего 2020 года Group-IB наблюдала активный набор в преступные мошеннические сообщества. Порог входа существенно снизился: новых участников привлекают через Telegram-каналы и хакерские форумы с последующим обучением и вступительными бонусами», — сообщил руководитель департамента расследований инцидентов информационной безопасности Group-IB Андрей Колмаков.

В период пандемии кибермошенники продолжали активно использовать для атак электронную почту, пользуясь тем, что многие сотрудники были переведены на удаленку и работали с менее защищенных домашних компьютеров.