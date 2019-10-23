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Поставщик софта для Росгвардии оснастит им правительство Бурунди
Российский разработчик офисного софта «Новые облачные технологии» договорился о поставке продукции правительству Бурунди. ИТ-компаниям приходится искать новые рынки — заказчики из западных стран отказываются от сотрудничества
Дмитрий Комиссаров (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Компания «Новые облачные технологии» (НОТ) договорилась с правительством Республики Бурунди о передаче 300 лицензий на программное обеспечение «МойОфис Профессиональный» и создании частного облака для совместной работы с документами и файлами внутри государственной информационной системы. Об этом РБК рассказал представитель НОТ.

На интеграцию решения уйдет несколько месяцев, ее выполнит местная ИТ-компания INGO Tech s.a.r.l. Сумма контракта не раскрывается, но, как пояснил РБК гендиректор НОТ Дмитрий Комиссаров, подписка на продукты «МойОфис» варьируется от €30 до €250 в год в зависимости от выбранной комплектации.

По словам Комиссарова, это первая международная коммерческая поставка «МойОфис». До этого компания проводила некоммерческие тестирования в Бразилии, Мексике, Индии, Турции, Австралии, Великобритании, Германии, Греции и других странах. Сейчас «МойОфис» поддерживает шесть языков, в том числе английский, испанский и французский, бесплатное мобильное приложение можно скачать в странах Евразийского экономического союза и более чем 40 странах Африки. «Сейчас мы ведем переговоры и работаем над рядом пилотных проектов с несколькими африканскими странами и ближним зарубежьем. Рассчитываем, что продажи «МойОфис» за рубежом будут приносить порядка 25–30% выручки компании в перспективе пяти лет», — сказал глава НОТ.

По оценке НП «Руссофт», в 2018 году на продажи за рубежом пришелся 61% совокупного оборота российских софтверных компаний, или $9,68 млрд. Хотя ранее «Руссофт» прогнозировал, что этот показатель будет выше — $10,5 млрд. «Снижение темпов роста зарубежных продаж, зафиксированное по итогам 2018 года, связано в первую очередь с недоброжелательным отношением к российским компаниям в США и ЕС, а эти страны до сих пор являются основными зарубежными рынками сбыта для отечественных разработчиков. Негативное отношение проявляется в прямых запретах закупать российское ПО государственными структурами (например, Минобороны), в применении санкций против ряда российских компаний, а также в негативном представлении в СМИ этих стран всего, что связано с Россией», — говорилось в сообщении организации. В частности, на США и Канаду в прошлом году пришлось 29% зарубежных продаж российских софтверных компаний, на Германию и немецкоговорящие страны — 18,1%, на другие страны Западной Европы — 14,3%.

Доля Африки в зарубежных продажах российских софтверных компаний составляла всего 1,3%. Однако опрос «Руссофта» показал, что число компаний, которые планируют вернуться или выйти впервые на «новые рынки» в 2019–2020 годах, выросло в полтора-два раза по сравнению с опросом 2018 года, и особенно быстро растет интерес именно к Африке.

О перспективах африканского рынка — в материале «РБК Pro».

Авторы: Анна Балашова, Александра Посыпкина
Теги: софт, программное обеспечение, Африка, санкции
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