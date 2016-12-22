Киберспорт обогнал футбол по потенциалу развития

Киберспорт обогнал футбол по потенциалу глобального роста выручки. Молодая аудитория, поведение которой — главная угроза спортивной индустрии, заставляет меняться всех — и вещателей, и спонсоров, и спортивных функционеров

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Киберспорт по потенциалу роста выручки обогнал футбол, хотя еще в прошлом году занимал вторую строчку, следует из ежегодного отчета PwC о спортивной индустрии (есть в распоряжении РБК; отчет, учитывающий данные с октября 2017 года по октябрь 2018-го, сделан на основании опроса 470 руководителей высшего звена, представляющих глобальную спортивную индустрию, из 42 стран).

Если оценивать потенциал видов спорта в баллах, то киберспорт по итогам этого периода набрал 100 баллов, футбол — 81,7, на третьем месте — баскетбол с 80,1 балла. Сейчас PwC оценивает объем мирового рынка киберспорта в $805 млн, в 2022 году он уже достигнет $1,58 млрд.

Сейчас основным источником дохода киберспортивной индустрии являются спонсорские контракты — за указанные 12 месяцев они обеспечили индустрии $277 млн. За ними следует реализация медиаправ — $188 млн, доходы от рекламы в стрим-каналах — $163 млн. Еще $129 млн составляют доходы от пользовательских платежей, а оставшиеся $55 млн приходятся на реализацию билетов.

Спонсорские контракты будут главными драйверами роста киберспорта, считают опрошенные PwC эксперты. В 2022 году рост этого сегмента составит почти 32%, реализация медиаправ увеличится на 28%, реклама в стрим-каналах — на 20%.

Несмотря на бурное развитие киберспорта, он в ближайшие годы не станет олимпийским видом спорта, уверены эксперты. Лишь 10% из них полагают, что киберспорт должен стать частью олимпийского движения. 29% респондентов считают, что эта индустрия должна развиваться независимо, 28% вообще не признают ее видом спорта, а почти 27% предлагают сначала создать для киберспорта международный руководящий орган по примеру спортивных федераций.

Какие еще изменения происходят в спортивной индустрии — в обзоре РБК.

Поведение молодого поколения — главная угроза для спортивной индустрии Как и в прошлом году, самое большое беспокойство у экспертов вызывает изменение потребительского поведения молодого поколения. Молодежь не смотрит телевизор и ищет развлечения на мобильных устройствах. Этот фактор как основную угрозу для спортивной индустрии указывают 71,8% респондентов. Согласно данным IRIS Intelligence, которые приводит PwC, лишь 17% аудитории, предпочитающей смотреть матчи топ-5 футбольных лиг по ТВ, моложе 35 лет, тогда как для веб-просмотра доля молодой аудитории доходит до 45%. «Очевидно, что мы наблюдаем разрыв поколений — тот же самый контент молодежь смотрит совершенно иначе, чем возрастные болельщики, предпочитая телевидению телефоны и планшеты», — резюмируют аналитики. Рекомендация от аналитиков — понимание предпочтений молодой аудитории должно быть в приоритете у представителей спортивного бизнеса. Среди других угроз для спортивной индустрии респонденты также назвали развитие неспортивных форматов развлечений, снижение желания платить за спортивный контент и другие.

Хайлайты — самый перспективный тип спортивного контента Хайлайты («самое важное/интересное» из матча) и видео по запросу эксперты назвали самым перспективным типом спортивного контента на ближайшие три-пять лет. Такой прогноз — это результат роста мобильного трафика и сокращение устойчивости внимания, в первую очередь у молодой аудитории. ​В связи с этим эксперты подчеркивают важность не только того, что показывают болельщикам во время игры, но и того, чем сопровождаются события в медиасреде до и после самого спортивного события.