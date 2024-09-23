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Технологии и медиа ,  
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Россиян предупредили о возможных телепомехах из-за активности Солнца

РТРС: в октябре на экранах телевизоров возможны короткие помехи
В октябре возможны помехи на телеэкранах из-за солнечной интерференции — зашумления Солнцем сигнала, принимаемого со спутника. С начала сентября на Солнце произошло несколько мощных вспышек
Фото: Paulo Lopes / Zuma / Global Look Press
Фото: Paulo Lopes / Zuma / Global Look Press

В октябре на экранах телевизоров могут появляться короткие помехи, сообщили «РИА Новости» в Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). 27 сентября начинается солнечная интерференция — сезонное явление, способное вызывать помехи при приеме телепрограмм, пояснили в компании.

«В течение примерно трех недель Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС раз в сутки будут выстраиваться в одну линию. Ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, будет принимать мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника», — сообщили в РТРС.

В случае, если этот сигнал будет заглушен, на телеэкранах в зоне охвата ретранслятора могут возникать помехи продолжительностью от нескольких секунд до 22 минут в сутки, добавили в пресс-службе оператора.

Эти явления могут наблюдаться в разных регионах России вплоть до 21 октября, но не более двух недель в каждом, отметили в РТРС. Компания разместила на своем сайте их прогнозируемый график.

Инфраструктура сети максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от влияния солнечных аномалий, но в некоторых случаях Солнце все равно способно воздействовать на вещание, пояснили в РТРС.

Внезапное «рассыпание» или «замерзание» картинки на экране может быть вызвано очень коротким воздействием Солнца, это «само пройдет», заверили в РТРС.

Там рассказали, что телезрителям достаточно выключить и через пару минут снова включить телевизор или приставку, чтобы прием восстановился. Если этого не произошло, что может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала, необходимо заново запустить автопоиск телеканалов через специальное меню.

2 сентября на Солнце произошел исключительно мощный выброс плазмы, на стороне, которую не видно с Земли. Однако он оказался настолько мощным, что к Земле смогли пробиться потоки излучения, создавшие вспышку уровня M5.5.

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Самые сильные солнечные вспышки относятся к рентгеновскому классу X. Обычно вспышки сопровождают выбросы солнечной плазмы и приводят к магнитным бурям, когда достигают Земли.

14 сентября на Солнце произошла пятая по мощности вспышка с 2017 года. Через неделю, 23 сентября, возникла еще одна — класса M3.7.

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