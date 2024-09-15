На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек с 2017 года

На Солнце 14 сентября произошла мощная вспышка, сообщил РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«На Солнце произошел новый, по-настоящему мощный взрыв. <...> Это означает что это четвертое по мощности событие в этом солнечном цикле, то есть с 2017 года, когда прошли последние крупные вспышки предыдущего солнечного цикла», — рассказал Богачев.

По его словам, взрыв был зафиксирован на восточном краю Солнца. Ученый допустил, что, исходя из местоположения вспышки, есть небольшая вероятность «касательного удара» по Земле.

Сначала вспышке был присвоен класс X5.3, позже его уточнили до X4.5 (пятое по силе событие с 2017 года).

Солнечные вспышки делятся на классы A, B, C, M и X в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальным называют класс A0.0, он соответствует мощности излучения на орбите Земли 10 нановатт на 1 кв. м. Самые сильные солнечные вспышки относятся к рентгеновскому классу X. Обычно вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы (газа из ионов и электронов). Облака этого газа могут привести к магнитным бурям, когда достигают Земли.

2 сентября на Солнце произошел «исключительно мощный» выброс плазмы. Взрыв произошел на стороне Солнца, которую не видно с Земли. На опубликованных лабораторией РАН снимках было гигантское облако плазмы. Оно было выброшено со скоростью 1,5 тыс. км/с. Взрыв оказался настолько мощным, что к Земле смогли пробиться потоки излучения, создавшие вспышку уровня M5.5.