Ozon объявил условия реструктуризации облигаций

Ozon предложил владельцам бондов выплаты в 85% от номинала в рублях или до 67% в долларах

Ozon предложил владельцам своих облигаций на $750 млн выплатить до 85% номинала в рублях и до 67% в долларах. Будущие выплаты согласованы с российским Минфином, но потребуют одобрения санкционных структур Великобритании и Кипра

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Кипрская Ozon Holdings PLC (головная компания маркетплейса Ozon) согласовала условия реструктуризации своих конвертируемых облигаций, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Компания предложила досрочно погасить эти бумаги. Если держатель облигаций выберет выплаты в рублях, то выплата составит 85% от номинала, если в долларах — то до 67%. Выплаты будут включать проценты, начисленные до 24 августа.

Чтобы получить выплаты в долларах, Ozon нужно будет перевести денежные средства от своих российских подразделений в адрес кипрской компании. Как утверждает представитель Ozon, на эти транзакции там уже получили разрешения российского Минфина, но еще будет необходимо согласовать их с регулирующими органами Великобритании и Кипра.

Голосование о реструктуризации пройдет 17 октября. Положительное решение будет принято, если за него проголосуют не менее 75% всех держателей, при условии что в голосовании участвовали две трети от общего количества владельца бондов. В Ozon отметили, что с этими условиями уже согласились держатели 35,9% выпуска облигаций. «Мы ожидаем, что предложенные условия реструктуризации заинтересуют остальных держателей и они присоединятся к голосованию», — сказал представитель Ozon.

Несогласные с предложенными условиями держатели бумаг или те, кто по какой-то причине не голосовал, смогут в течение года получить предложенный платеж, но только в долларах.

Резиденты из США смогут получить выплаты только в долларах, а попавшие под санкции инвесторы не получат никаких выплат, отмечается в сообщении.

Зачем потребовалась реструктуризация

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Ozon выпустил облигации на $750 млн в феврале 2021 года. Сначала их погашение было запланировано на 2026 год. Бумаги можно было конвертировать в американские депозитарные расписки (ADS), торгуемые на американской бирже NASDAQ. Однако спустя несколько дней после начала специальной военной операции на Украине NASDAQ приостановила торги расписками Ozon, после того как принадлежащий этой компании банк попал под санкции США. Согласно условиям, если через семь и более рабочих дней торги конвертированными облигациями не возобновляются, их держатели имеют право потребовать досрочно погасить долг. Однако 1 марта Ozon выпустил заявление для инвесторов, что если наступит требование выкупить облигации, компания столкнется с техническим дефолтом, поскольку выплаты должна производить кипрское подразделение группы, которая должна была получить для этого деньги от российской компании, но это было технически сложно и к тому же попадало под запрет регулятора.

Право требования досрочно погасить бонды Ozon наступило 8 марта, но технический дефолт не случился. Держатели облигаций создали инициативную группу и вели переговоры с представителями компании. 1 июня Ozon объявил, что заключил соглашение с группой российских и иностранных держателей облигаций для содействия реструктуризации (тогда документ подписали держатели 35,9% выпуска облигаций). Они согласились не предпринимать никаких мер принудительного взыскания с Ozon в связи с возможным техническим дефолтом. Действие соглашения несколько раз продлевали, последний срок закончился 23 сентября.

В начале августа стало известно, что Ozon, наряду с «Яндексом» и VK, которые столкнулись с аналогичной проблемой, получил от правительства льготный кредит на общую сумму в 130 млрд руб. для выполнение обязательств перед держателями бондов. Условия кредита, а также как распределялась указанная сумма между компаниями, не раскрывались. В сообщении об условиях реструктуризации Ozon указал, что произведет погашение из собственных средств.