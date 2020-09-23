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Технологии и медиа ,  
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Хуснуллин стал куратором уволившего 80% сотрудников культурного фонда

Новым куратором фонда «Национальное культурное наследие», который строит в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковки, назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Он обещает ускорить строительство вопреки ранее заявленной оптимизации

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета фонда «Национальное культурное наследие», сообщил РБК представитель Хуснуллина. Фонд строит музейно-театральные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Темпы строительства «необходимо наращивать, отметил представитель вице-премьера.

Культурные центры строятся с 2018 года. Учредителями фонда являются Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой и Мариинский театры, филиалы которых должны располагаться в построенных комплексах. Идея проекта принадлежит Владимиру Путину, финансированием фонда занимается «Роснефтегаз» — в 2019 году компания выделила на это около 120 млрд руб. Строительство объектов в сентябре 2019-го поручили «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко, до этого главным подрядчиком была компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж».

Тимченко построит культурные центры за ₽120 млрд вместо Ротенберга
Национальные проекты
Геннадий Тимченко

После смены правительства и из-за пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев принял решение оптимизировать структуру фонда — вуже в июне 2020-го было уволено 80% сотрудников, всего 128 человек, сообщило издание «Медуза». Сотрудникам не выплатили выходные пособия и долги по зарплате, из-за чего они подали в суды более 80 исков и отправили обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться.

Президент «Национального культурного наследия» Наталья Волынская в июне обратилась за помощью к вице-премьерам Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко. Им Волынская сообщила, что для расчета с уволенными сотрудниками фонду нужно 126,5 млн руб. Чтобы решить все накопившиеся проблемы, Волынская также попросила созвать совет фонда и назначить сопредседателем совета Хуснуллина.

До смены правительства фондом занималась вице-премьер Ольга Голодец. Когда в январе 2021 года Голодец покинула свою должность, курировать проект стал Чернышенко, однако он устранился от решения проблем фонда, утверждали источники «Медузы».

Назначенный новым куратором фонда Хуснуллин будет держать на контроле все проблемные вопросы, а заседания наблюдательного совета будут проводиться ежемесячно, заверил представитель вице-премьера. На вопросы, что будет с уволенными людьми, собеседник РБК не ответил, сославшись на то, что увольнения проводились до назначения Хуснуллина.

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РБК направил запрос в пресс-службы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Большого и Мариинского театров, а также «Роснефтегаза».

Автор
Елизавета Ефимович
Марат Хуснуллин стройка культура увольнение пандемия
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