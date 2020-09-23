Хуснуллин стал куратором уволившего 80% сотрудников культурного фонда

Новым куратором фонда «Национальное культурное наследие», который строит в регионах филиалы Эрмитажа и Третьяковки, назначен вице-премьер Марат Хуснуллин. Он обещает ускорить строительство вопреки ранее заявленной оптимизации

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен председателем наблюдательного совета фонда «Национальное культурное наследие», сообщил РБК представитель Хуснуллина. Фонд строит музейно-театральные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе. Темпы строительства «необходимо наращивать, отметил представитель вице-премьера.

Культурные центры строятся с 2018 года. Учредителями фонда являются Эрмитаж, Третьяковская галерея, Большой и Мариинский театры, филиалы которых должны располагаться в построенных комплексах. Идея проекта принадлежит Владимиру Путину, финансированием фонда занимается «Роснефтегаз» — в 2019 году компания выделила на это около 120 млрд руб. Строительство объектов в сентябре 2019-го поручили «Стройтрансгазу» Геннадия Тимченко, до этого главным подрядчиком была компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж».

После смены правительства и из-за пандемии коронавируса, в апреле 2020 года, гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев принял решение оптимизировать структуру фонда — вуже в июне 2020-го было уволено 80% сотрудников, всего 128 человек, сообщило издание «Медуза». Сотрудникам не выплатили выходные пособия и долги по зарплате, из-за чего они подали в суды более 80 исков и отправили обращение к Владимиру Путину с просьбой разобраться.

Президент «Национального культурного наследия» Наталья Волынская в июне обратилась за помощью к вице-премьерам Марату Хуснуллину и Дмитрию Чернышенко. Им Волынская сообщила, что для расчета с уволенными сотрудниками фонду нужно 126,5 млн руб. Чтобы решить все накопившиеся проблемы, Волынская также попросила созвать совет фонда и назначить сопредседателем совета Хуснуллина.