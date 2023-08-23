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Криптовалютчики из России обратились в суд, потеряв $12 млн из-за хакеров

Криптовалютчики из России и СНГ обратились в суд, потеряв $12 млн из-за хакеров
После взлома криптоплатформы Atomic Wallet ее пользователи остались без вложенных денег, ущерб превысил $100 млн. Около 50 ее клиентов из России и СНГ подали иск в суд, так как потеряли примерно $12 млн
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Группа из около 50 клиентов криптоплатформы Atomic Wallet из России и стран СНГ собирается подать коллективный иск к ней из-за пропажи $12 млн после взлома кошелька, к которому могут быть причастны северокорейские или украинские хакеры, сообщает портал bne IntelliNews.

Разбирательство сопровождают немецкий и российский юристы Макс Гутброд и Борис Фельдман из компании DestraLegal. По словам Гутброда, каждый из клиентов вложил разные суммы, они варьируют от $150-200 тыс. до $1-2 млн.

«Мы работаем над возвращением активов нашим клиентам, и мы подадим коллективный иск против Atomic Wallet. Они не предоставили нашим клиентам никакой информации о взломе и не обратились в полицию, чтобы сообщить об этом», — сказал Гутброд.

Atomic Wallet — это некастодиальный криптокошелек, то есть личные данные и средства клиентов в нем хранятся без посредничества третьей стороны (кастодиана). Сервис изначально запущен в 2017 году как обменник криптовалют под названием Atomic Swap. По данным официального сайта, кошельком пользуются более 5 млн клиентов.

В начале июня пользователи Atomic Wallet столкнулись с массовыми кражами криптовалюты. Ущерб от взлома криптокошелька превысил $100 млн. К нему уже подан коллективный иск от американских клиентов в связи со взломом.

В Atomic Wallet отмечали, что «делают все возможное», чтобы вернуть украденные средства, но создание конкретного плана возможно только после окончания расследования. Среди потенциальных причин взлома компания называла вирус на устройствах пользователей, нарушение инфраструктуры, атаку посредника или внедрение вредоносного кода.

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В июне аналитическая компания в области блокчейна Elliptic заявила о причастности к этим событиям северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. По данным компании, для похищения средств использовался криптомиксер Sinbad.io, который, вероятно, является переделанной версией ранее использовавшегося группой Blender.io, с помощью которого Lasarus также похитила миллионы.

Однако Фельдман называет более вероятным похитителем украинскую группу хакеров. DestraLegal взаимодействует с анализирующей блокчейн компанией Match Systems, это она в своем расследовании от имени инвесторов пришла к такому выводу.

СEO Match Systems Андрей Кутьин в разговоре с «РБК Крипто» отмечал, что трудности в независимой оценке взлома связаны с тем, что Atomic Wallet не предоставляла «любые подробности технической стороны инцидента». В частности, она отказывалась дать доступ к логам сервера — журналу активности, в котором протоколируются все действия пользователей на сайте.

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