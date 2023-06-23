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В Думу внесли законопроект о регулировании рекомендаций в интернете

В Госдуму внесли законопроект с требованием раскрывать алгоритмы рекомендаций в интернете
Роскомнадзор сможет блокировать интернет-ресурсы, которые откажутся отключать рекомендации в случаях, когда при их использовании выявлены нарушения. Инициативу ранее критиковали онлайн-ретейлеры
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Госдуму внесен законопроект о регулировании рекомендаций, которые отображаются интернет-пользователям. Документ предусматривает требование к сервисам раскрывать алгоритмы таких рекомендаций и отключать их при выявлении нарушений, а также предполагает блокировку сайтов, которые их не устраняют. Законопроект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. Его автором является зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

Проект закона накладывает обязанность на владельцев сетевых ресурсов информировать пользователей о применении рекомендательных технологий, говорится в пояснительной записке. Их описание и правила применения необходимо будет размещать на сайте.

В случае выявления нарушений при использовании рекомендаций Роскомнадзор получит право запрашивать информацию об их применении и доступ к соответствующему программному обеспечению. Владельцы сайтов будут обязаны представлять такие сведения в течение 10 рабочих дней.

В случае если после уведомления регулятора нарушения устранены не будут, Роскомнадзор сможет требовать отключать рекомендации, а если не будет сделано и это, то и блокировать сайт до выполнения соответствующего требования, говорится в пояснительной записке.

Депутат Госдумы Антон Горелкин главной целью своего законопроекта называет необходимость «сделать прозрачными механизмы рекомендаций и не допускать их применения в незаконных целях».

Со ссылкой на «исследователей» он сообщает о фактах манипуляций в маркетинговых и политических целях при «неконтролируемом применении рекомендательных алгоритмов», а также о случаях нервных расстройств у пользователей из-за так называемой «алгоритмической тревожности».

Полномочия, включая возможность блокировки сайтов, которыми законопроект наделяет Роскомнадзор, позволит воздействовать на ресурсы, которые при помощи рекомендаций «вводят в заблуждение, распространяют фейки» или другими способами нарушают законодательство, отметил депутат.

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«Подобные злоупотребления должны пресекаться, мы не можем допустить, чтобы алгоритмы были оружием информационной войны», — добавил Горелкин.

По его словам, при разработке законопроекта проводились встречи с IT-компаниями, собирались их мнения и пожелания. Документ также получил положительное заключение правительства, сообщил депутат.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что в новой версии законопроекта найден компромисс. «Нет речи о главной угрозе для онлайн-ретейла — отключении рекомендаций, на алгоритме которых строится работа не только торговых площадок, но и множества онлайн-сервисов», — сказал он РБК.

РБК направил запросы в «Авито», «Яндекс», Минцифры и Роскомнадзор. Представитель VK отказался от комментариев.

Идея регулирования рекомендаций на сайтах обсуждается последние несколько лет. Ожидалось, что соответствующий законопроект внесут еще в конце прошлого года, но он дорабатывался. Как весной писал РБК, власти решили смягчить требования в проекте закона, отказавшись от введения так называемой кнопки для отключения рекомендаций.

Предыдущая версия законопроекта вызвала критику со стороны АКИТ. Глава ассоциации Артем Соколов указывал, что в случае принятия документа в таком виде он отбросит рынок интернет-торговли в прошлое. «Без рекомендательных алгоритмов интернет-магазины превратятся в каталоги, которые использовались 20 лет назад», — говорил Соколов, оценивая потенциальные потери отрасли в случае введения регулирования в 100 млрд руб. ежегодно.

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