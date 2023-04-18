Власти решили отказаться от «кнопки отказа» в рекомендательных сервисах

Власти могут отказаться от требования автоматически отключать рекомендательные алгоритмы по желанию пользователей. Такое предложение сейчас обсуждается в рамках разрабатываемого законодательства для сервисов, включая маркетплейсы

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

О том, что власти собираются смягчить требования в законопроекте о рекомендательных сервисах, отказавшись от введения так называемой кнопки отказа для отключения рекомендаций на сайтах, РБК рассказали три источника на IТ-рынке и подтвердил Антон Горелкин — автор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Предложения ввести регулирование для рекомендательных сервисов обсуждаются несколько лет. В конце прошлого года стало известно о разработке инициативы по работе рекомендательных сервисов. Под действие законопроекта могут подпасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковые системы, маркетплейсы и др. Кроме возможности отключения рекомендаций разработанный законопроект предполагал, что Роскомнадзор сможет запрашивать у владельцев информационных ресурсов данные, которые связаны «с предоставлением или распространением информации с применением рекомендательных технологий». Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отмечал, что в таком виде регулирование «отбросит рынок в прошлое»: интернет-магазины без механизма рекомендаций превратятся в каталоги, «которые использовали 20 лет назад». Он оценивал потери отрасли от введения регулирования более чем в 100 млрд руб. ежегодно.

Проект планировали внести в Госдуму до конца 2022-го, но этого не произошло. По словам собеседника РБК на IТ-рынке, законопроект «значительно доработали». «Сейчас власти склоняются к тому, чтобы отказаться от идеи создания так называемой кнопки, с помощью которой можно было бы отключать рекомендательные сервисы пользователям», — говорит он. Другой источник, знакомый с обсуждением законопроекта, сообщил, что параметры еще прорабатываются, но «регулятор слышит аргументы индустрии и готов обсуждать варианты более мягкого регулирования». «Одновременно очевидно, что применять регулирование к рекомендациям внутри сервисов электронной коммерции и классифайдов — нарушать развитие рыночной конкуренции и останавливать развитие лучших сервисов для пользователей, а также инструментов продвижения и поддержки отечественного малого и среднего бизнеса», — поделился он. Другой собеседник на рынке электронной коммерции сообщил, что среди обсуждаемых предложений — чтобы компании опубликовали принципы работы алгоритмов своих рекомендательных сервисов, а у пользователей появилась возможность пожаловаться на алгоритм, если они будут недовольны работой рекомендаций. «Механизм направления жалобы пока не разработан», — уточнил он.

Как сообщают собеседники, по плану законопроект должны внести на рассмотрение в Госдуму до конца весны этого года.

Что даст регулирование

По словам Горелкина, главная проблема, которую должен решить законопроект, — непрозрачность рекомендательных алгоритмов: «Пользователи не понимают, как они работают, а их авторы не хотят ничего объяснять. Поэтому мы продолжаем настаивать на раскрытии принципов работы рекомендательных алгоритмов и публикации перечня собираемых данных о пользователях. Что касается кнопки отключения, я склонен согласиться с доводами отрасли о том, что возможность отключения механизма рекомендаций обесценит сервис, повлияет на его инновационность и конкурентоспособность».

По мнению главы Института исследований интернета Карена Казаряна, IТ-отрасль не нуждается в регулировании рекомендательных сервисов, но в «рамочном формате» законопроект может быть принят. «Автоматическое отключение рекомендаций плохо реализуемо технически и существенно влияет на бизнес компаний, поэтому отказ от такого пункта значительно улучшает предлагаемый законопроект», — говорит он. При этом публиковать алгоритмы в открытом доступе, по мнению Казаряна, можно «в разумных пределах». «Например, можно обратиться к опыту Евросоюза, когда компании показывают каждому пользователю по отдельности, какие данные они о них собирают и на чем основывают свои рекомендации, не раскрывая при этом механизм внутренней работы», — рассуждает он. Также собеседник РБК обратил внимание на то, что формально потребители уже могут жаловаться на компании, просто появится возможность отдельно пожаловаться именно на рекомендации.

Артем Соколов оговорился, что пока не видел новую версию законопроекта, но «если действительно законодатели отказались от кнопки отключения, что однозначно было неприемлемо для отрасли, значит, документ претерпел значительные изменения». По его мнению, требование сообщать клиентам о том, как работают рекомендательные алгоритмы, — это «нормальная практика». «По сути, такую работу мы уже проводим, когда сообщаем о политике конфиденциальности, об обработке персональных данных, — для онлайн-ретейлеров привычно сообщать, как устроена работа сервиса. При этом мы надеемся, что механизм обращений с жалобами будет разработан после обсуждения с участниками рынка», — пояснил он.

Для онлайн-кинотеатров механизм рекомендаций, по словам главы TelecomDaily Дениса Кускова, — это «залог успеха». «Человек открывает онлайн-кинотеатр, чтобы найти, что посмотреть в конкретный промежуток времени. Система подбирает ему список рекомендованных вариантов, и если человеку не нравится подобранный контент, он переходит в другой сервис, то есть хорошо настроенный механизм рекомендаций — это конкурентное преимущество», — пояснил Кусков. Он отметил, что принцип работы рекомендательных алгоритмов — коммерческая тайна. «Чем лучше у компании этот механизм, тем больше она зарабатывает денег. Странно заставлять компанию выкладывать в публичный доступ алгоритм, на который она тратила много финансовых и других ресурсов», — пояснил Кусков.

Представители «Яндекса», VK, Ozon, Wink и «Авито» отказались от комментариев.