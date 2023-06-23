Росавиация: срок службы АН-148 продлен с 10 до 30 лет

В России на 20 лет продлили срок службы самолетов АН-148

«Антонов», который является разработчиком лайнера, отказался от своих обязательств по сертификации, поэтому разрешение на продление эксплуатации Ан-140-100 выдали российскому производителю — компании «Ил», сообщили в Росавиации

Самолёт Ан-148-100Е, (Фото: Игорь Онучин / РИА Новости)

Росавиация выдала компании «Ил» дополнительный сертификат, который увеличивает с 10 до 30 лет срок службы самолета Ан-148-100 и его модификаций, говорится в сообщении ведомства.

Работы по подтверждению возможности увеличения сроков службы самолетов провела компания «Ил», поскольку украинское предприятие «Антонов» в одностороннем порядке отказалось от своих обязательств как разработчика и держателя сертификата, отмечает Росавиация.

«Результаты выполненных сертификационных работ позволяют продолжать полеты самолетам Ан-148-100, которые эксплуатируются в нескольких авиакомпаниях гражданской авиации России», — говорится в сообщении.

Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный украинским предприятием «Антонов». Эксплуатация началась в 2009 году. В России лайнер производит Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО, филиал компании «Ил»).

«Антонов» начал приостановку сотрудничества с Россией после 2014 года. Так, в 2015 году компания прекратила участие в российско-украинском совместном предприятии «ОАК-Антонов», специализирующемся на самолетах Ан-70, Ан-124 и Ан-140. В 2016 году предприятие объявило о полном разрыве отношений с российской стороной.