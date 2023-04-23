Блогеры со статусом ИП потеряли больше всех за 2022 год

Как в 2022 году доходы блогеров упали и снова выросли. Инфографика

Доходы у блогеров в России в 2022 году почти восстановились. Если в начале года все потеряли в заработке, то к концу многие стали зарабатывать или столько же, или даже больше.

Единственные, кому не удалось нарастить доходы до прежних, — блогеры со статусом ИП. Их средний доход упал с 241,3 тыс. руб. в начале года до 229,5 тыс. руб. в конце. У физлиц и оформивших самозанятость доходы, напротив, выросли.