Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации

Функция Instagram Shopping появится у бизнес-аккаунтов. С ее помощью они смогут продавать товары в приложении, отмечая их в постах и сторис. Пользователи увидят цену товара и другую информацию, нажав на специальную метку

Социальная сеть Instagram запустит в России функцию Instagram Shopping, которая позволит компаниям продавать товары, отмечая их в постах и сторис. Об этом пишет Meduza со ссылкой на пресс-службу Facebook (владеет Instagram).

Те аккаунты, которые получат доступ к этой функции, смогут отмечать в публикациях товары и указывать информацию о них (цену, размеры и прочее). Нажав на метку, пользователи смогут посмотреть товар, а также перейти на сайт продавца, чтобы совершить покупку или добавить товар в закладки.

Директор по продукту Instagram Эшли Юки пояснила изданию, что сперва доступ к Instagram Shopping случайным образом получит небольшое количество российских бизнес-аккаунтов, а в ближайшие месяцы функция станет доступна остальным.

Как отмечает Meduza, бизнес-аккаунты также получат доступ к инструменту «Магазины», который дает возможность создать витрину товаров и показывать ее в профиле в Instagram или Facebook.

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