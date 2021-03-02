В Instagram появилась новая функция

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В социальную сеть Instagram добавили функцию Live Rooms, которая позволяет вести прямой эфир одновременно четырем участникам. Обновление анонсировано в блоге социальной сети.

«Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком в тандеме, но теперь мы позволяем вам «удвоить» вашу прямую трансляцию», — отмечается в сообщении.

Чтобы использовать функцию, нужно провести пальцем влево и выбрать опцию Live Camera, затем добавить заголовок трансляции и коснуться значка Live Rooms. После этого пользователь сможет найти гостей, с которыми хотел бы разделить эфир. Собеседников можно добавлять поочередно или всех сразу.

«Мы разработали новое обновление с учетом требований безопасности. Люди, заблокированные кем-либо из активных участников Live Room, не смогут присоединиться», — уточняется в сообщении. То же касается аккаунтов, у которых заблокирована возможность ведения прямых эфиров.