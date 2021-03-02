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В Instagram появилась новая функция

Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

В социальную сеть Instagram добавили функцию Live Rooms, которая позволяет вести прямой эфир одновременно четырем участникам. Обновление анонсировано в блоге социальной сети.

«Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком в тандеме, но теперь мы позволяем вам «удвоить» вашу прямую трансляцию», — отмечается в сообщении.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters

Чтобы использовать функцию, нужно провести пальцем влево и выбрать опцию Live Camera, затем добавить заголовок трансляции и коснуться значка Live Rooms. После этого пользователь сможет найти гостей, с которыми хотел бы разделить эфир. Собеседников можно добавлять поочередно или всех сразу.

«Мы разработали новое обновление с учетом требований безопасности. Люди, заблокированные кем-либо из активных участников Live Room, не смогут присоединиться», — уточняется в сообщении. То же касается аккаунтов, у которых заблокирована возможность ведения прямых эфиров.

Во время трансляции, организаторы смогут использовать фильтры для комментариев и блокировать зрителей, которые нарушают правила.

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По мнению администрации соцсети, обновление поможет пользователям монетизировать свою деятельность. Зрители смогут покупать специальные значки для поддержки любимых авторов, можно будет проводить акции по сбору средств и прочее.

Обновление вскоре будет доступно всем пользователям Instagram.

Ранее Instagram ужесточил наказание за оскорбления в личных сообщениях. Теперь за это можно потерять свой аккаунт. Прежде за оскорбления в Direct пользователю могли отключить возможность переписываться на некоторое время.

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