Судившемуся в России с Apple изобретателю отказали в защите его патента

Суд отказался удовлетворить иск российского изобретателя, который требовал отменить аннулирование его патента. Наличие или отсутствие патента может повлиять на рассмотрение иска этого предпринимателя к Apple почти на 300 млрд руб.

Фото: Annice Lyn / Getty Images

В среду, 22 января Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался признать недействительным аннулирование патента российского изобретателя Арташеса Икономова, из-за которого он судится с Apple. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Икономов и Apple судятся с 2019 года. Предприниматель имел патент на полезную модель (инновационное техническое решение) — мобильный телефон с экстренной связью. Он требовал запретить Apple продавать iPhone с функцией «Экстренный вызов — SOS», поскольку считал, что это нарушает его исключительные права, а также заставить американскую компанию выплатить ему 295 млрд руб. В материалах дела указывалось, что, по мнению истца, в ввозимых в Россию смартфонах iPhone 5S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11 и iPhone 12 с функцией «Экстренный вызов — SOS» используются все признаки полезной модели истца без его согласия.

В июне 2024 года патент Икономова был аннулирован палатой по патентным спорам по требованию «Эппл Рус» (российское юрлицо Apple). Палата приняла такое решение «с учетом истечения срока действия патента [действовал с 2013 года до конца 2023-го] и аргументов сторон». Во время рассмотрения дела адвокат Дарья Ермолина и патентный поверенный Юрий Пыльнев, представлявщие интересы Apple, настаивали на отсутствии в полезной модели Икономова признака новизны и соответствия условию промышленной применимости. Также Ермолина указывала на недобросовестное поведение изобретателя, назвав его «патентным троллем». По ее словам, имеющиеся у Икономова патенты позволяют ему подавать аналогичные иски к таким площадкам, как «Яндекс Такси» и другим.

Согласно сервису поиска патентов «Яндекса», за Икономовым числится около 35 патентов, включая устройство идентификации личности, устройство для поиска информации, устройство для просмотра контента с комментариями, устройство коммутации водителей и заказчиков такси и др. При этом защита Икономова называла эти доводы необоснованными и оскорбительными для клиента.

Икономов попытался обжаловать решение Роспатента в Суде по интеллектуальным правам, но проиграл.

Еще в середине 2022 года суд отказался удовлетворить требование Икономова на 295 млрд руб., но предприниматель подал апелляцию на это решение. В конце 2022 года рассмотрение дела было приостановлено — суд назначил экспертизу. В октябре 2023 года производство возобновилось, но уже в конце ноября того же года суд назначил новую экспертизу и снова приостановил производство по делу.

Аннулирование патента может стать основанием для отказа в удовлетворении иска Икономова в Мосгорсуде на 295 млрд руб., ранее говорил юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Игорь Чувствинов.