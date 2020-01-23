В Сколково предложили смягчить законопроект о BlaBlaCar

Центр компетенций «Сколково» предложил смягчить требования к водителям сервисов карпулинга: основной представитель этого рынка в России — BlaBlaCar. Искать попутку, возможно, смогут водители без российских прав.

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Центр компетенций «Сколково», участвующий в разработке регулирования в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», подготовил поправки к законопроекту о карпулинге — сервисах поиска попутчиков для совместных поездках на автомобилях, в том числе BlaBlaCar.

Копия предложений есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель «Сколково». Он пояснил, что законопроект поступил к ним на экспертизу из Минэкономразвития, и в ближайшие дни центр направит свои поправки.

Зачем регулировать карпулинг Проект закона о карпулинге в ноябре 2019 года опубликовало Министерство транспорта. В пояснительной записке к документу указывалось, что недобросовестные физические лица используют агрегаторы карпулинга «для организации коммерческих перевозок пассажиров без соответствующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами», в связи с чем эта ниша нуждается в законодательном регулировании. Среди основных положений законопроекта — ограничение максимального размера компенсации за поездку, которую водитель получает от попутчика (стоимость топлива и смазочных материалов и проезда по платным участкам автомобильных дорог), использование для карпулинга только легковых автомобилей. Попутчик будет иметь возможность связаться с водителем только после оплаты, а получить компенсацию водитель сможет только по безналичному расчету. Стаж водителей в карпулинге должен составлять не менее двух лет, они должны иметь российские права, их автомобиль должен быть зарегистрирован на территории России. В зависимости от расстояния число поездок с попутчиком должно быть ограничено (не более одной поездки более 500 км в течение трех суток).

Что предложили эксперты Сколково