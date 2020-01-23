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В Сколково предложили смягчить законопроект о BlaBlaCar

Центр компетенций «Сколково» предложил смягчить требования к водителям сервисов карпулинга: основной представитель этого рынка в России — BlaBlaCar. Искать попутку, возможно, смогут водители без российских прав.
Фото: Павел Головкин / AP

Центр компетенций «Сколково», участвующий в разработке регулирования в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», подготовил поправки к законопроекту о карпулинге — сервисах поиска попутчиков для совместных поездках на автомобилях, в том числе BlaBlaCar.

Копия предложений есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель «Сколково». Он пояснил, что законопроект поступил к ним на экспертизу из Минэкономразвития, и в ближайшие дни центр направит свои поправки.

Зачем регулировать карпулинг

Проект закона о карпулинге в ноябре 2019 года опубликовало Министерство транспорта. В пояснительной записке к документу указывалось, что недобросовестные физические лица используют агрегаторы карпулинга «для организации коммерческих перевозок пассажиров без соответствующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, без лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами», в связи с чем эта ниша нуждается в законодательном регулировании.

Среди основных положений законопроекта — ограничение максимального размера компенсации за поездку, которую водитель получает от попутчика (стоимость топлива и смазочных материалов и проезда по платным участкам автомобильных дорог), использование для карпулинга только легковых автомобилей. Попутчик будет иметь возможность связаться с водителем только после оплаты, а получить компенсацию водитель сможет только по безналичному расчету. Стаж водителей в карпулинге должен составлять не менее двух лет, они должны иметь российские права, их автомобиль должен быть зарегистрирован на территории России. В зависимости от расстояния число поездок с попутчиком должно быть ограничено (не более одной поездки более 500 км в течение трех суток).

Что предложили эксперты Сколково

  • Исключить из законопроекта требования к наличию у водителя российских прав и обязательной регистрации автомобиля в России, но оставить требование к водительскому стажу от двух лет. По мнению авторов поправок, водитель, который решил подвезти пассажира, не осуществляет предпринимательскую деятельность, поэтому «к этим отношениям не должны предъявляться повышенные требования по качеству и безопасности, нежели к водителям, осуществляющим управление транспортным средствам для собственных нужд».
  • Исключить ограничения количества поездок с попутчиком. Это требование не может быть проверено и подтверждено владельцем агрегатора, «ввиду того, что таких агрегаторов может быть несколько и проверка количества поездок водителя через разных агрегаторов не может быть реализована одним из них». Обмениваться этой информацией они не смогут, поскольку эта информация может быть коммерческой тайной.
  • Дополнить список критериев, по которым будет определяться максимальный размер компенсаций водителю за поездку.
  • Исключить требование к онлайн-оплате поездки и разрешить потенциальному попутчику общаться с водителем до оплаты, чтобы у него была возможность в любой момент обсудить детали поездки. Однако эксперты центра компетенций согласны, что запрет на передачу контактных данных необходим.

Представитель пресс-службы BlaBlaCar отказался прокомментировать поправки к законопроекту и сам документ, отметив, что отрасль действительно нуждается в законодательном регулировании.

Бывший вице-премьер Максим Акимов поручил Минтрансу создать рабочую группу для обсуждения законодательного регулирование карпулинга еще летом 2018 года. Первую версию документа ведомство подготовило год спустя. В ней максимальное число пассажиров достигало пяти, а максимальное число рейсов было не больше двух раз в сутки, вне зависимости от дальности поездки.

Аналогичный законопроект в 2018 году разрабатывал департамент транспорта Москвы. Он также запрещал принимать у попутчиков наличные, а требования к водителю были более строгими: его стаж должен был составлять не менее трех лет, у него не должно быть неоплаченных штрафов и т.д. За нарушение полагался штраф и блокировка в системе агрегатора. Но этот законопроект так и не принят.

Автор: Владислав Скобелев
При участии: Александра Посыпкина
Теги: BlaBlaCar, агрегаторы, Минтранс, Сколково
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