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Технологии и медиа ,  
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«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

VK VKCO ₽641,4 +0,79% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Соцсеть «ВКонтакте» после крупного сбоя, продолжавшегося несколько часов, вновь работает в обычном режиме. Восстановление работы сервисов подтвердили в пресс-службе.

«ВКонтакте» работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме», — сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Технологии и медиа
Фото:Асхат Бардынов / РБК

Сайт «ВКонтакте» перестал открываться в районе 15:00 мск. В пресс-службе компании заявили, что есть «затруднения с загрузкой части сервисов».

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Теги
ВКонтакте соцсеть

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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В работе «ВКонтакте» произошел сбой
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