«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя
Соцсеть «ВКонтакте» после крупного сбоя, продолжавшегося несколько часов, вновь работает в обычном режиме. Восстановление работы сервисов подтвердили в пресс-службе.
«ВКонтакте» работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме», — сообщили РБК в пресс-службе соцсети.
Сайт «ВКонтакте» перестал открываться в районе 15:00 мск. В пресс-службе компании заявили, что есть «затруднения с загрузкой части сервисов».
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