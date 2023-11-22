«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Соцсеть «ВКонтакте» после крупного сбоя, продолжавшегося несколько часов, вновь работает в обычном режиме. Восстановление работы сервисов подтвердили в пресс-службе.

«ВКонтакте» работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объеме», — сообщили РБК в пресс-службе соцсети.

Сайт «ВКонтакте» перестал открываться в районе 15:00 мск. В пресс-службе компании заявили, что есть «затруднения с загрузкой части сервисов».