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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Технологии и медиа ,  
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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

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Cайт «ВКонтакте» перестал открываться, убедились корреспонденты РБК.

«Страница временно недоступна. Попробуйте позже», — говорится в сообщении при попытке открыть vk.com. Лента в приложении для смартфона также не обновляется.

Сайт «Сбой.рф» также фиксирует сбои в работе соцсети. По данным сервиса, поступило 2,1 тыс. жалоб. Большинство пользователей, пожаловавшихся на сбой, из Москвы (29%), Петербурга (21%) и Краснодарского края (6%).

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов», — прокомментировали РБК в пресс-службе «ВКонтакте». Идет работа над восстановлением доступа в полном объеме.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Анна Балашова Анна Балашова
VK ВКонтакте

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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