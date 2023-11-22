В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Cайт «ВКонтакте» перестал открываться, убедились корреспонденты РБК.

«Страница временно недоступна. Попробуйте позже», — говорится в сообщении при попытке открыть vk.com. Лента в приложении для смартфона также не обновляется.

Сайт «Сбой.рф» также фиксирует сбои в работе соцсети. По данным сервиса, поступило 2,1 тыс. жалоб. Большинство пользователей, пожаловавшихся на сбой, из Москвы (29%), Петербурга (21%) и Краснодарского края (6%).

«Пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов», — прокомментировали РБК в пресс-службе «ВКонтакте». Идет работа над восстановлением доступа в полном объеме.

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