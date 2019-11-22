Власти решили собирать данные о просмотрах сериалов в интернете

Видеосервисы с 2021 года будут обязаны делиться данными о просмотрах с ЕАИС. Данные нужны государству для оценки эффективности бюджетной поддержки кино, объяснил министр культуры Владимир Мединский

Владимир Мединский (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, согласно которым с 2021 года государство начнет собирать данные о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, сообщает в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к документу. Представитель Минкульта и представитель правительства уточнили в беседе с изданием, что поправки обсуждались с онлайн-кинотеатрами и продюсерами, итоговый текст уже направлен в правительство.

Согласно документу, видеосервисы обязаны будут предоставлять данные о просмотрах в Единую Федеральную автоматизированную информационную систему (ЕАИС), куда сейчас стекаются данные о зрителях традиционных кинотеатров. Передаваться будут название фильма или сериала, имя режиссера, год выпуска, число просмотров

Со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского издание сообщает, что государству нужны данные о просмотрах в интернете, чтобы оценить, насколько была эффективна государственная бюджетная поддержка кино. В частности, как объяснял министр, некоторые картины, которые не собрали большой кассы в оффлайн-кинотеатрах, получили миллионы показов в сети, что свидетельствует о том, что их господдержка достигла своей цели — зрители увидели это кино.

Поправки затронут любые видеосервисы, вне зависимости от того, сколько посетителей они собирали и кто ими владеет — российская компания или иностранная, уточняет газета.