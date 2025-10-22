Россельхознадзор подвергся масштабной DDoS-атаке

Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов осуществляется в штатном режиме, подчеркивают в ведомстве. Производители ранее пожаловались на проблемы с работой систем учета и контроля, писал Shopper’s

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информационные системы Россельхознадзора подверглись масштабной DDoS-атаке, сообщила пресс-служба ведомства.

Операторы связи проводят необходимые работы для отражения атаки по фильтрации вредоносного трафика, указывается в сообщении.

«В связи с этим может наблюдаться временная недоступность информационных систем Россельхознадзора в зависимости от географической точки или способа подключения к ним», — отмечают в Россельхознадзоре.

При этом там говорят, что оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов осуществляется в штатном режиме. «Угрозы целостности и конфиденциальности обрабатываемых в системах данных нет», — говорится в сообщении.

Отраслевое издание Shopper’s ранее со ссылкой на менеджеров двух крупных производителей молочных продуктов сообщило, что сбой в работе систем «ВетИС» (государственная информационная система в области ветеринарии) и «Сатурн» (система прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов) на фоне DDoS-атаки привел к приостановке отгрузок продуктов. По их словам, входящая в «ВетИС» система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» не работает.