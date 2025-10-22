МТС предложила упростить выдачу сим-карт для иностранцев-туристов

Существующая процедура оформления сим-карт для иностранных туристов настолько сложная, что большинство даже не пытается ее начать, считают в МТС. Из-за этого они не получают доступ к различным сервисам, что ухудшает имидж страны

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Предложения по упрощению процедуры выдачи сим-карт иностранцам, которые совершают краткосрочные туристические поездки в Россию, озвучил вице-президент по взаимодействию с госорганами МТС Андрей Рего в среду, 22 октября, выступая на форуме «Спектр-2025», передает корреспондент РБК.

Он привел данные Росстата, по которым за девять месяцев этого года в Россию было совершено 5,5 млн туристских поездок иностранных граждан. По данным Ассоциации туроператоров России, заметно вырос турпоток из Индии, Саудовской Аравии, Турции, Германии и Китая. При этом роуминг остается дорогим и часть сервисов недоступна с иностранной сим-карты. Также для таких сим-карт действует период охлаждения, когда их владельцам недоступны услуги доступа в интернет, СМС и др.

Существующий процесс оформления сим-карт иностранцам слишком сложный, настаивает Рего. С 1 января этого года вступил в силу закон, по которому для получения сим-карт иностранцы должны зарегистрироваться на «Госуслугах», получить СНИЛС, сдать биометрию в банках. Оформить договор с оператором связи они могут только очно в салоне связи. При этом туристам крайне сложно пройти этот путь без знания русского языка или наличия русскоговорящего помощника, отметил Рего. «Больше трети из тех иностранцев, кто предпринял хотя бы один шаг к оформлению российской сим-карты (получил СНИЛС или купил неактивированную карту в салоне), не проходят весь этот путь до конца. Еще больше иностранцев отсеивается на раннем этапе, не предпринимая никаких шагов», — рассказал он.

Рего привел данные операторов, по которым за девять месяцев этого года из-за нововведений число иностранцев, которые подключаются к российским сетям, упало в пять раз по сравнению с тем же периодом 2024 года, до менее 3 млн. В прошлом году на долю туристов приходилось порядка 20% подключенных сим-карт, сейчас — менее 1%, указал представитель МТС. По его словам, туристы, приезжающие в Россию с краткосрочным визитом, практически не подключаются к российским операторам. По мнению Рего, это в том числе ухудшает восприятие России как привлекательной страны для иностранных туристов.

Представитель МТС предложил дать возможность иностранцам, которые собираются в туристическую поездку в Россию, в приложении RU ID оформить учетную запись на «Госуслугах» и СНИЛС, упрощенным образом сдать биометрию (фото/голос), загрузить скан паспорта. При прохождении границы России внесенные в приложение данные должны верифицироваться, после чего иностранец будет иметь возможность купить сим-карту в салоне оператора связи. Последний, в свою очередь, должен будет через Единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) проверить паспорт, факт пересечения границы, срок и цель нахождения в России и сличить биометрию через Единую биометрическую систему. В случае положительных ответов оператор сможет продать иностранцу сим-карту, которая будет активна 14 дней. Если иностранец приезжает на более долгий срок, он должен будет пройти существующую процедуру для покупки сим-карты.

Для реализации такого сценария, по словам Рего, нужно будет популяризировать RU ID, организовать сбор биометрии иностранцев на всех пунктах пропуска на границе (сейчас они действуют в четырех аэропортах Москвы и в Маштаково в Оренбургской обл.), а также дать операторам связи доступ к госинформсистеме «Цифровой профиль иностранного гражданина».

По словам Рего, введение в оборот туристических сим-карт не только позволит увеличить доходы отрасли, но и обеспечить более эффективный контроль за иностранцами-туристами, поскольку роуминговых пользователей контролировать значительно сложнее.

РБК направил запрос в Минцифры.