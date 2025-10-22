Принц Гарри, Брэнсон и Возняк выступили против развития сверхразумного ИИ

Также среди подписантов письма о запрете развития сверхразумного ИИ бывший президент Ирландии, миллиардер Ричард Брэнсон и соучредитель Apple Стив Возняк

Свыше 800 человек, в том числе принц Гарри, пять лауреатов Нобелевской премии и рэпер Will.i.am (настоящее имя — Уильям Джеймс Адамс-младший), подписали письмо, призывающее запретить работу над созданием сверхразумного искусственного интеллекта до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по безопасному и контролируемому внедрению технологии.

В заявлении, опубликованном некоммерческой организацией «Институт будущего жизни» (Future of Life Institute, FLI), группа ученых и общественных деятелей выступила за запрет разработки сверхразумного интеллекта, который обладает гораздо большими возможностями, чем человек.

«Многие ведущие компании в области ИИ ставят перед собой цель создать в ближайшее десятилетие сверхинтеллект, способный значительно превзойти всех людей практически по всем когнитивным задачам, — говорится в тексте заявления. — Это вызывает опасения, начиная от экономического устаревания и лишения человека полномочий, утраты свободы, гражданских прав, достоинства и контроля, заканчивая рисками для национальной безопасности и даже потенциальным вымиранием человечества».

Среди подписантов — принц Гарри и его жена Меган Маркл, рэпер Will.i.am, экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Сьюзан Райс. Кроме того, свои подписи под заявлением поставили основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, соучредители Apple Стив Возняк и Skype Яан Таллинн, актер, режиссер и писатель Стивен Фрай, советник папы римского по вопросам искусственного интеллекта Паоло Бенанти, адмирал ВМС США в отставке Майк Маллен, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон,

Также письмо подписали лауреаты Нобелевской премии: программист Джеффри Хинтон, экономист Дарон Аджемоглу, астрофизик NASA Джон Мазер, физик Франк Вильчек, а также лауреат Нобелевской премии мира Беатрис Фин.

