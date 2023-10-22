Как средняя цена видеоигры на диске выросла до 6,43 тыс. Инфографика

Цена одной видеоигры в России в среднем выросла до 6,43 тыс. за 10 лет

Средняя стоимость одной видеоигры на физическом носителе в России выросла до 6,43 тыс. руб. за 10 лет. В 2014 году она составляла 2,12 тыс. руб. При этом еще в 2022 году цены были ниже — в среднем 3,68 тыс. руб.

В обратную сторону поменялась статистика продаж: если в 2014 году было продано более 1,5 млн штук видеоигр, но в 2023 году лишь 134 тыс.