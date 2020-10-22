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ФРИИ решил инвестировать в зарубежные стартапы с российскими основателями

ФРИИ в сентябре 2020 года изменил инвестиционную стратегию и начал поддерживать российские стартапы за рубежом. Теперь получить инвестиции смогут иностранные компании с отечественными фаундерами
Фото:Luke MacGregor / Bloomberg
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) начал поддерживать российские стартапы за рубежом. Об этом РБК рассказал директор фонда Кирилл Варламов. По его словам, согласно новой инвестиционной стратегии фонда, принятой в сентябре, деньги на развитие бизнеса смогут получить иностранные компании, если в них не менее 50% акций принадлежат российским фаундерам. Также претендовать на инвестиции будут стартапы, которые планируют выйти на зарубежный рынок.

Глава ФРИИ — РБК: «Соблюдение процедур ведет к потере денег»
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Кирилл Варламов

До сих пор фонд ежегодно инвестировал сумму до 25 млн руб. в 70–75 компаний на стадии seed (создание бизнес-плана и тестирование проекта). Теперь, по словам Варламова, ФРИИ сможет вкладывать до 200 млн руб. в 10–20 более «зрелых» проектов. Этой суммы, по его мнению, должно хватить на то, чтобы компания могла «зацепиться» на зарубежных рынках. Среди вариантов поддержки вывода продуктов отечественных стартапов за рубеж Варламов также упомянул помощь в поиске инвестиций от иностранных инвесторов, поскольку «для выхода на какие-то целевые рынки, как правило, нужно привлекать партнеров, частично продавать доли в компаниях местным игрокам». Варламов добавил, что фонд ведет переговоры с международными инвесторами о создании дополнительного механизма продвижения стартапов за рубежом, но детали не раскрыл.

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Фото:Евгений Биятов/РИА Новости

Смену инвестстратегии глава ФРИИ объяснил тем, что рынок инвестиций в pre-seed-проекты, который фонд фактически создавал с 2013 года, сейчас уже сформировался. На нем работают более 300 акселераторов. При этом у стартапов появились новые проблемы — крупные компании проявляют низкий интерес к покупке стартапов, а российские предприниматели не понимают, как выводить продукт на глобальные рынки.

Фонд развития интернет-инициатив был учрежден Агентством стратегических инициатив в 2013 году по предложению президента. Капитал фонда на момент его создания составлял 6 млрд руб., эти средства под управление фонда передали крупные российские компании, названия которых не раскрываются. В январе этого года «дочка» оператора «Башинформсвязь» за 2 млрд руб. приобрела 31% «ФРИИ Инвест», инвестиционной структуры ФРИИ. Эти деньги планируется вложить в новые проекты и докапитализацию портфельных компаний. Кроме того, ФРИИ инвестирует средства, полученные от продажи портфельных компаний. За время существования фонд инвестировал более чем в 400 стартапов и вышел из 37.

Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
кирилл варламов ФРИИ стартапы венчурные инвестиции
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