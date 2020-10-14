Чубайс сравнил венчурный рынок без денег пенсионеров с бассейном без воды

По словам Чубайса, привлечение НПФ к венчурным инвестициям — «единственный реалистичный способ» стимулировать отрасль в России

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил российский венчурный рынок без инвестиций негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с бассейном без воды. Вопрос предоставления НПФ возможности участвовать в инвестициях на венчурном рынке Чубайс поднял на стратегической сессии Банка России, на которой обсуждался доклад о развитие альтернативных механизмов инвестирования.

«Хочу присоединиться к образу про бассейн. Да, мы заходим туда и говорим: «Ребят, что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров». Это все правильно, это все так и есть, и образовывать надо, но только воду пустите, нету воды вообще. Невозможно начать продвигаться, пока этой самой воды нет», — сказал Чубайс (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, использование средств НПФ на венчурном рынке является «единственным реалистичным способом» в развитии инвестирования в России «сдвинуть проблему с мертвой точки».

Вопрос использования пенсионных денег для вложения в стартапы обсуждался еще летом 2014 года. Тогда занимавший пост премьер-министра Дмитрий Медведев дал поручение ЦБ, Минфину и Минэкономразвития проработать вопрос о вложении пенсионных средств в венчурные проекты. Предлагалось разрешить вкладывать в венчурные фонды до 1% пенсионных накоплений, а также дать возможность НПФ размещать пенсионные резервы в стартапы и фонды прямых инвестиций.