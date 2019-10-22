Проекту Ротенберга и «Ростеха» отказали в новых частотах под беспилотники

Госкомиссия отклонила заявку ГЛОНАСС-ТМ — совместного предприятия оператора системы «Платон» и ГЛОНАССа — на выделение ей новых частот. Компания рассчитывала развивать на них систему транспортной телематики

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На заседании во вторник, 22 октября, госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) отклонила заявку компании «ГЛОНАСС-ТМ» на выделение частот 350–370 МГц для создания сети мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

По словам замминистра транспорта Алексея Семенова, заявку ГЛОНАСС-ТМ «необоснованно сняли с голосования комиссии, несмотря на ее полное соответствие прохождению установленных процедур, требованиям регламента и наличию всех необходимых согласований». «Мы считаем, что юридически значимых оснований для отказа в удовлетворении заявки компании нет. Если ситуация будет развиваться не в интересах транспортного комплекса России и сдерживать его инновационное развитие, будем анализировать, какие доступные инструменты использовать, чтобы выправить ее в интересах отрасли», — указал Семенов. Он уверен, что если бы голосование на ГКРЧ состоялось, то ГЛОНАСС-ТМ получила бы частоты, поскольку ее заявку поддерживали все силовые ведомства и большинство голосующих членов комиссии.

ГЛОНАСС-ТМ — это совместный проект оператора системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия АО «ГЛОНАСС» (владеет 25%) и оператора системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, 75%), в капитале которого участвуют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь и госкорпорация «Ростех».

В сентябре 2018 года вышло распоряжение правительства, согласно которому ГЛОНАСС-ТМ может использовать частоты для создания федеральной системы транспортной телематики. Как пояснял РБК замминистра транспорта Алексей Семенов, создание этой системы позволит оптимизировать управление транспортной инфраструктурой, внедрять беспилотный или высокоавтоматизированный транспорт, отслеживать грузы, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и др.