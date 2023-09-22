Издатель «Мира танков» оценил российский рынок видеоигр в ₽100 млрд

В 2022 году российский рынок видеоигр упал на 25%, а по итогам 2023-го он может составить 100 млрд руб., оценивают разработчики. За полтора года в отрасли развилось пиратство, а у геймеров вырос спрос на игры в стиле начала века

Скриншот из игры Atomic Heart (Фото: mundfish.com)

Оборот российского рынка видеоигр по итогам 2023 года может вырасти до 100–120 млрд руб. по всем платформам и способам распространения игр. Такую оценку в беседе с РБК дал глава управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей» студии Lesta Games Малик Хатажаев.

По итогам 2022 года российский рынок видеоигр сократился, считают разработчики игр. Оборот рынка уменьшился с $2 млрд до $1,4–1,6 млрд, оценивает глава компании Astrum Ent. (известна по играм Warface, Perfect World и «Аллоды Онлайн», также издает Atomic Heart) Сергей Ефремов. Около 30% рынка, по его словам, пришлось на мобильные игры, 66% — на ПК, 3,5% — на консоли.

С тем, что по итогам 2022 года рынок сократился, согласен и Хатажаев. Точную оценку он не приводит, однако отмечает, что наиболее заметное падение — у консольного направления: «Его вес и так был невелик, но сейчас сократился до минимума и исчисляется, вероятно, десятками миллионов рублей».

Кроме того, за последние полтора года на российском рынке видеоигр существенно вырос сегмент пиратства, считает Хатажаев. Если в 2021 году на незаконный оборот игр, по его словам, приходилось не более 8% рынка, то сейчас это уже более 18%. «То есть пятая часть рынка у нас в серой зоне, — считает глава Lesta Games. — Торренты, фейковые аккаунты, «народные переводы» и прочая специфика начала 2000-х снова в тренде».

В последний раз независимая оценка российского рынка видеоигр проводилась еще по итогам 2021 года, напоминают опрошенные РБК компании. Так, PwC утверждал, что он составляет $2 млрд. По оценке My.Games (до сентября 2022 года входила в VK и была крупнейшей российской компанией — разработчиком игр, приносившей материнскому холдингу треть всей выручки), в 2021 году объем рынка достиг отметки 177,4 млрд руб. (или $2,4 млрд, исходя из среднегодового курса доллара).

Говоря о наиболее востребованных направлениях и жанрах, Ефремов отдельно выделяет MMORPG, или многопользовательские ролевые онлайн-игры: спрос на них относительно других жанров даже растет. Хатажаев, в свою очередь, фиксирует «запрос на ретрофутуризм». Кроме того, больше, по его словам, «становится женской аудитории, даже в наших брутальных проектах».

О популярности игр, напоминающих стилистикой и игровым процессом контент прошлых десятилетий, РБК рассказал и основатель разрабатывающей игру «Смута» студии Cyberia Nova Алексей Копцев: «Кто бы мог предположить, что суперпопулярной станет классическая RPG (ролевая игра. — РБК) Baldur’s Gate 3 (разработана бельгийской Larian Studios, основана на настольной игре «Подземелья и драконы», стала второй самой популярной игрой 2023 года на Steam после Hogwarts Legacy. — РБК). В подобные игры еще я играл в молодости. А теперь современная молодежь вернулась к истокам и еще добавки просит».

С тем, что по итогам 2022 года рынок сократился, согласен и Хатажаев. Точную оценку он не приводит, однако отмечает, что наиболее заметное падение у консольного направления: «Его вес и так был невелик, но сейчас сократился до минимума и исчисляется, вероятно, десятками миллионов рублей».