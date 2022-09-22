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Сервисы начали удалять объявления о консультациях по отсрочкам от армии

Интернет-сервисы начали удалять предложения проконсультировать по отсрочкам армии, которые стали появляться в соцсетях и на электронных досках объявлений. Юристы предупреждают о нелегальности таких услуг
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В течение дня в среду 21 сентября с площадок онлайн-сервисов, где пользователи могут размещать объявления и публиковать информацию об услугах, начали пропадать предложения по консультациям призывникам — речь идет о сообщениях с формулировкой, например, «отсрочка от армии».

Соответствующие предложения, в том числе размещенные уже после объявления в России частичной мобилизации, можно было найти в течение дня на «Авито». Так, на 12:10, в частности, были доступны предложения помощи «в связи со сложившимися обстоятельствами с процедурой временного или постоянного «белого билета», организации «отсрочки от армии на основе норм права и законодательства РФ» с «индивидуальным подходом» и так далее. Цена разнилась от 350 руб. за услугу до «договорной».

В пресс-службе «Авито» заявили РБК, что легальные консультации, к примеру, по сбору документов, всегда востребованы на сервисе. «Если какие-то единичные объявления содержат признаки нарушения законодательства России и правил платформы, они премодерируются с учетом всех требований», — отметили в пресс-службе компании, не уточнив деталей. Дополнительно, как заявил представитель «Авито», осуществляется контроль в ручном формате «в режиме нон-стоп». «На момент проверки таких объявлений не обнаружено», — добавили в «Авито». К вечеру — после обращения РБК в компанию — по запросу «отсрочка от армии» объявления найти действительно не удалось.

Посты о том, как «освободиться от призыва законно», были обнаружены и в двух сообществах «ВКонтакте». В найденных РБК объявлениях указано, что предлагаемые услуги являются легальными. По состоянию на 20:25 по московскому времени 21 сентября обе группы были доступны.

На протяжении дня каналы с похожими предложениями появлялись и в мессенджере Telegram. 

В пресс-службе VK отказались от комментариев по поводу модерации и удаления подобных групп и объявлений. Представитель Telegram на запрос РБК не ответил.

В поисковике «Яндекс» по запросам «уклонение от мобилизации» и «отсрочка при мобилизации» выдаются в основном ссылки на новостные и аналитические материалы СМИ. На первых страницах выдачи найти объявления с предложением помощи или посредничества не удалось. В пресс-службе «Яндекса» заявили РБК, что компания самостоятельно не убирает из выдачи «никакие сайты». Тем не менее, например, в рамках так называемого «антипиратского меморандума» «Яндекс» в прошлом сообщал об удалении из поисковой выдачи ссылок на сайты с нелегальным контентом. В компании пояснили, что конкретная ссылка может пропасть из поиска только в случае включения ее в реестр заблокированных сайтов, а синхронизация с этим реестром является автоматической.

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Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации утром 21 сентября. Соответствующий указ уже подписан, в нем говорится, что мобилизация проводится в соответствии с законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».  Министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что мобилизация охватит 300 тыс. человек. Путин также отмечал, что призыву на военную службу будут подлежать прежде всего те, кто проходил службу в вооруженных силах, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Опрошенные РБК юристы обратили внимание на незаконность большинства объявлений, предлагающих помощь с отсрочкой от армии. Легальной услугой являются только консультации, направленные на разъяснения правовых норм, но при этом не подразумевающие обход или нарушение обязательных требований законодательства, говорит адвокат и руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин.

Зампредседателя московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев указывает: размещение объявлений с предложением помощи, в том числе консультативной, с целью уклонения от мобилизации, по его словам, является пособничеством в совершении либо административных правонарушений, либо уголовно наказуемых деяний. «В качестве примера можно привести ситуации, когда юристы, либо лица ими даже не являющиеся консультировали граждан по вопросу уклонения от уплаты налогов. По таким делам уже была сформирована практика привлечения консультантов в качестве пособников», — объяснил он.

В свою очередь сервисы, на которых размещены подобные объявления, по словам Прокофьева, не обязаны самостоятельно удалять их или блокировать, поскольку они не обладают специальными познаниями в том, является ли такая деятельность законной или нет. Однако, в случае выдачи предписания сервису от контролирующих органов — Роскомнадзора, прокуратуры или полиции, сервис должен незамедлительно удалить указанную в предписании информацию, уточняет юрист.

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, в свою очередь, различает подобные объявления на два типа. Первый — это мошеннические предложения, за которыми «не кроется никакого продолжения сотрудничества»: «То есть с интересанта просто возьмут деньги и пропадут с радаров, это наиболее вероятный вариант развития ситуации», — отмечает Редин, предупреждая, что подобная деятельность наказывается по ч. 3 или ч. 4 статьи 159 УК лишением свободы на срок до 10 лет. Однако есть и второй вариант: такие объявления могут быть действительно реальными предложениями сотрудника государственного органа или посредника, которые «могут повлиять на решение о не мобилизации». Но за этим, как предупреждает адвокат, кроется уже целый «букет последствий»: начиная от ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 290 УК (взятка, посредничество во взятке) и заканчивая ст. 339 с лишением свободы на срок до 7 лет, а в новой редакции, предложенной и принятой Госдумой во 2-ом и 3-ем чтениях — на срок до 15 лет.

Авторы
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Евгения Стогова Евгения Стогова
При участии
Екатерина Ясакова, Анна Балашова
Авито мобилизация частичная мобилизация Яндекс Военная операция на Украине
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