Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 60,21 (+0,16) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 60,87 (+0,85) Инвестиции, 21 сен, 16:10
Из-за поддержки России объем венчурного рынка Белоруссии резко сократился Технологии и медиа, 08:00
В Израиле призвали увеличить число рейсов из России Политика, 07:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:45
Сколько триллионов долларов нужно для достижения углеродной нейтральности РБК и Сбер, 07:36
Прежний подрядчик АЭС «Аккую» в Турции вернется в проект Бизнес, 07:17
Без России, но со звездами. Какие матчи Лиги наций смотреть в сентябре Спорт, 07:00
Зеленский в ООН раскрыл «формулу мира» для Украины Политика, 06:55
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 06:49
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Британский премьер заявила, что России никто не угрожает Политика, 06:36
Эрдоган счел ошибочными решения США по сотрудничеству в обороне с Турцией Политика, 06:19
Bloomberg узнал о планах Британии закупать СПГ в США Экономика, 06:14
Сервисы начали удалять объявления о консультациях по отсрочкам от армии Технологии и медиа, 06:00
Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области Политика, 05:53
МИД Японии сообщил о планах расширить экспортные санкции против России Политика, 05:40
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Технологии и медиа ,  
0 

Из-за поддержки России объем венчурного рынка Белоруссии резко сократился

Эксперты заявили о падении инвестиций в белорусские стартапы на фоне поддержки России
Венчурный рынок России обновил антирекорд как минимум с 2016 года — в первом полугодии сократился вдвое, потянув за собой и рынок Белоруссии. К концу года вложения в стартапы упадут еще сильнее, предупреждают аналитики
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

В первом полугодии этого года объем венчурных инвестиций в Белоруссии сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,1 млн. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании Dsight. Его авторы связали динамику с поддержкой Минском политики России, а также отрезанностью от мирового венчурного капитала. Фактически единственным источником венчурных инвестиций в стране остается российско-белорусский фонд RBF Ventures, который за первое полугодие не совершил ни одной сделки, говорится в исследовании. «По всей видимости, белорусским стартапам предстоит сделать такой же сложный выбор, как и российским: работать на рынках СНГ или уходить на международные рынки, что влечет за собой необходимость релокации, но при этом открывает доступ к финансированию от иностранных фондов», — указали авторы.

Как считали

Исследование создано при поддержке Агентства инноваций Москвы, венчурной студии «Иннотех», компаний DS Law, Quattor Advisory и Б1. В нем учитывалась информация о сделках из СМИ, с сайтов компаний и из других открытых источников, а также из закрытых опросов представителей компаний и участников сделок. Под венчурными инвестициями понимаются вложения в размере до $100 млн в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты. При оценке объема инвестиций и динамики показателей российского рынка учитывались венчурные инвестиции в компании, которые работают преимущественно в России, а также основанные в стране компании, впоследствии вышедшие за рубеж. Компании, основанные россиянами за рубежом, в общей статистике не учитывались.

Как падал российский рынок

В России в первом полугодии этого года состоялось всего 84 сделки — в два раза меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании. Это исторический антирекорд как минимум с 2016 года. Объем привлеченных инвестиций упал на 39%, до $658 млн. Более 60% этой суммы обеспечила одна сделка: основанная россиянами онлайн-платформа для совместной работы Miro в январе привлекла $400 млн от группы инвесторов во главе с фондом Iconiq Capital.

Наиболее сильно (на 61%) сократилось число сделок с проектами поздних стадий, по объему вложений больше всего (на 91%) просели вложения на инвестиционном раунде B и следующих. Аналитики Dsight не зафиксировали ни одной сделки с компаниями на стадии зрелости. «Можно ожидать, что зрелые проекты и в будущем окажутся в менее выигрышной позиции по сравнению со стадиями pre-seed (когда проект существует в виде идеи. — РБК) и seed (когда проект тестируется и привлекает внимание. — РБК) — хотя бы в силу большего объема расходов, которые необходимо оптимизировать», — отметили авторы исследования.

Не только 2022-й, но и как минимум 2023 год будет достаточно тяжелым на российском венчурном рынке, уверен управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. «К сожалению, прогнозы о состоянии мирового фондового рынка не предвещают ничего хорошего как минимум до следующей весны. Пока политические факторы действуют на рынок и негативная ситуация не закончится, ожидать роста в венчуре нельзя. После того как факторы экономики и политики прекратят воздействовать, венчуру нужен будет на восстановление и переход из фазы падения к фазе роста еще как минимум год», — пояснил Инютин.

По прогнозу основателя Dsight Арсения Даббаха, на восстановление рынка понадобится не менее полутора-двух лет, а изменения в лучшую сторону можно увидеть не раньше начала 2024 года. По итогам года рынок может сократиться в три-четыре раза, падение может стать сильнейшим за последние семь лет, ожидает он. Критически низкий уровень будет в четвертом квартале этого года — начале следующего года. «Сейчас мы входим в самый сложный период», — подчеркнул Даббах. Сейчас многие зарубежные инвесторы отказываются работать, потому что идут активные военные действия, но спустя время обстановка может измениться, считает собеседник РБК. Также к 2023 году начнется рост инвестиций семейных офисов, у которых деньги «заперты» в России. «Уже есть несколько примеров — в частности, фонд Потанина «Восход» инвестировал недавно в ряд стартапов. Таких сделок будет больше, мы видим, что есть желание государства и интерес у бизнеса инвестировать вдолгую в технологии», — заключил Даббах.

В конце апреля в России эксперты заявляли, что ожидают «травматическое падение» венчурного рынка. На тот момент спецоперация еще не оказала существенного влияния на рынок, но эксперты уже прогнозировали падение рынка в два-три раза по итогам года. В мае управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский заявлял о разрушении венчурного рынка. Он говорил, что страны, которые считаются для России недружественными, вряд ли будут иметь здесь какие-то интересы, а остальные, например азиатские, будут выжидать и смогут решиться на сделки не ранее чем через полгода.

Что происходит с венчурными инвестициями у других стран

  • Упал венчурный рынок и на Украине. В первом полугодии было девять сделок с украинскими стартапами против 17 годом ранее. Объем инвестиций снизился на 59%, до $7,3 млн. «Очевидно, что военные действия, разрушенная инфраструктура и экономические проблемы влияют на инвесторов, которые предпочитают поддерживать существующие проекты в ущерб поиску новых», — отмечается в исследовании. При этом авторы ожидают, что украинский рынок будет расти во втором полугодии — в немалой степени благодаря иностранным инвестициям. Так, в июне Еврокомиссия запустила программу поддержки украинских стартапов общим объемом €20 млн, а Ukraine Support Fund, организованный Google, выделил 17 украинским проектам гранты в размере до $100 тыс.
  • Объем венчурных инвестиций в Казахстане по итогам первого полугодия сократился до $0,5 млн (с $8 млн год назад), несмотря на рост количества сделок с двух до шести.
  • Венчурные инвестиции в Прибалтике выросли в два раза, до $1,3 млрд, но количество сделок снизилось на 30%, до 95. Авторы исследования назвали этот рынок одним из самых стабильных на постсоветском пространстве.
  • Венчурный рынок Узбекистана в первом полугодии вырос вдвое, до $4,8 млн.
  • Объем венчурных инвестиций в европейские стартапы снизился на 13%, до $55 млрд, следует из данных Crunchbase.
  • Глобальный рынок снизился на 18%, до $261 млрд, оценивала Crunchbase. Количество сделок сократилось на 4% и составило чуть более 16,5 тыс.
Авторы
Теги
Екатерина Ясакова Екатерина Ясакова
Венчурные инвестиции сделки Бизнес технологии
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Объем инвестиций в стартапы в первом квартале вырос на 27%
Технологии и медиа
Глава Skyeng заявил о разрушении венчурного рынка
Технологии и медиа
Фонд Потанина инвестировал в искусственный интеллект и «антифастфуд»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter