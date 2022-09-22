Из-за поддержки России объем венчурного рынка Белоруссии резко сократился

Венчурный рынок России обновил антирекорд как минимум с 2016 года — в первом полугодии сократился вдвое, потянув за собой и рынок Белоруссии. К концу года вложения в стартапы упадут еще сильнее, предупреждают аналитики

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В первом полугодии этого года объем венчурных инвестиций в Белоруссии сократился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $3,1 млн. Об этом говорится в поступившем в РБК исследовании Dsight. Его авторы связали динамику с поддержкой Минском политики России, а также отрезанностью от мирового венчурного капитала. Фактически единственным источником венчурных инвестиций в стране остается российско-белорусский фонд RBF Ventures, который за первое полугодие не совершил ни одной сделки, говорится в исследовании. «По всей видимости, белорусским стартапам предстоит сделать такой же сложный выбор, как и российским: работать на рынках СНГ или уходить на международные рынки, что влечет за собой необходимость релокации, но при этом открывает доступ к финансированию от иностранных фондов», — указали авторы.

Как считали Исследование создано при поддержке Агентства инноваций Москвы, венчурной студии «Иннотех», компаний DS Law, Quattor Advisory и Б1. В нем учитывалась информация о сделках из СМИ, с сайтов компаний и из других открытых источников, а также из закрытых опросов представителей компаний и участников сделок. Под венчурными инвестициями понимаются вложения в размере до $100 млн в рискованные, технологичные и потенциально высокодоходные проекты. При оценке объема инвестиций и динамики показателей российского рынка учитывались венчурные инвестиции в компании, которые работают преимущественно в России, а также основанные в стране компании, впоследствии вышедшие за рубеж. Компании, основанные россиянами за рубежом, в общей статистике не учитывались.

Как падал российский рынок

В России в первом полугодии этого года состоялось всего 84 сделки — в два раза меньше, чем годом ранее, говорится в исследовании. Это исторический антирекорд как минимум с 2016 года. Объем привлеченных инвестиций упал на 39%, до $658 млн. Более 60% этой суммы обеспечила одна сделка: основанная россиянами онлайн-платформа для совместной работы Miro в январе привлекла $400 млн от группы инвесторов во главе с фондом Iconiq Capital.

Наиболее сильно (на 61%) сократилось число сделок с проектами поздних стадий, по объему вложений больше всего (на 91%) просели вложения на инвестиционном раунде B и следующих. Аналитики Dsight не зафиксировали ни одной сделки с компаниями на стадии зрелости. «Можно ожидать, что зрелые проекты и в будущем окажутся в менее выигрышной позиции по сравнению со стадиями pre-seed (когда проект существует в виде идеи. — РБК) и seed (когда проект тестируется и привлекает внимание. — РБК) — хотя бы в силу большего объема расходов, которые необходимо оптимизировать», — отметили авторы исследования.

Не только 2022-й, но и как минимум 2023 год будет достаточно тяжелым на российском венчурном рынке, уверен управляющий партнер TMT Investments Артем Инютин. «К сожалению, прогнозы о состоянии мирового фондового рынка не предвещают ничего хорошего как минимум до следующей весны. Пока политические факторы действуют на рынок и негативная ситуация не закончится, ожидать роста в венчуре нельзя. После того как факторы экономики и политики прекратят воздействовать, венчуру нужен будет на восстановление и переход из фазы падения к фазе роста еще как минимум год», — пояснил Инютин.

По прогнозу основателя Dsight Арсения Даббаха, на восстановление рынка понадобится не менее полутора-двух лет, а изменения в лучшую сторону можно увидеть не раньше начала 2024 года. По итогам года рынок может сократиться в три-четыре раза, падение может стать сильнейшим за последние семь лет, ожидает он. Критически низкий уровень будет в четвертом квартале этого года — начале следующего года. «Сейчас мы входим в самый сложный период», — подчеркнул Даббах. Сейчас многие зарубежные инвесторы отказываются работать, потому что идут активные военные действия, но спустя время обстановка может измениться, считает собеседник РБК. Также к 2023 году начнется рост инвестиций семейных офисов, у которых деньги «заперты» в России. «Уже есть несколько примеров — в частности, фонд Потанина «Восход» инвестировал недавно в ряд стартапов. Таких сделок будет больше, мы видим, что есть желание государства и интерес у бизнеса инвестировать вдолгую в технологии», — заключил Даббах.

В конце апреля в России эксперты заявляли, что ожидают «травматическое падение» венчурного рынка. На тот момент спецоперация еще не оказала существенного влияния на рынок, но эксперты уже прогнозировали падение рынка в два-три раза по итогам года. В мае управляющий партнер Skyeng Александр Ларьяновский заявлял о разрушении венчурного рынка. Он говорил, что страны, которые считаются для России недружественными, вряд ли будут иметь здесь какие-то интересы, а остальные, например азиатские, будут выжидать и смогут решиться на сделки не ранее чем через полгода.

Что происходит с венчурными инвестициями у других стран