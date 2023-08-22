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Ozon отказался от принудительной утилизации неходовых товаров

Ozon отменит требование о распродаже и утилизации неходовых товаров
Ozon отказался от новых требований для продавцов, по которым мог принудительно распродавать неходовые товары и утилизировать их. Уничтожать товары будут только в исключительных случаях
Ozon OZON ₽2 840 +2,01% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ближайшее время Ozon отменит изменения в публичную оферту для продавцов маркетплейса, введенные 16 августа. Об этом сообщил представитель компании на встрече с селлерами (корреспондент РБК присутствовал на ней).

Что Ozon собирался делать с неходовыми товарами

Ozon уведомлял продавцов, что при выявлении неходовых товаров будет сообщать об этом селлерам, после чего у последних будет 14 дней на улучшение продаж, например, с использованием скидок или программ продвижения. Если за это время ничего не изменится, компания добавит товар в акцию со скидками до 95%. Стоимость будем считать от медианной цены за 30 дней. Продавец сможет убрать товар из акции, создав заявку на его вывоз. Если спустя 21 день после уведомления товар останется неходовым, компания предложит вывезти его со склада, а если этого не произойдет, утилизирует остатки.

При этом к неходовым товарам Ozon относил:

  • одежду, которую не заказывали более 90 дней или с остатком на складе более 180 дней;
  • предметы повседневного спроса без заказов более 60 дней или с остатком на складе более 135 дней;
  • остальные товары без заказов более 60 дней или с остатком на складе более 180 дней.

Но после публикации сообщения к компании обратилось нескольких сотен продавцов, и в итоге она предложила другую систему для неходовых товаров.

Какие изменения предложила компания

На встрече с продавцами Ozon предложил новый формат работы с неходовыми товарами: продавцы смогут участвовать в акции с максимальной скидкой в 30-40% с возможностью отказаться. Принудительной ликвидации не будет, пообещал представитель маркетплейса. «Утилизация возможна, только если продавец по своему желанию решил вывезти неходовой товар с наших складов, но не приехал за ним», -- пояснил представитель Ozon РБК. При этом компания намерена реализовать возможность услугу по транспортировке товаров от склада к продавцу (сейчас он работает только от продавца к складу), но детали не раскрывает

Кроме того, маркетплейс изменит определение неходовых товаров: ими будет считаться та продукция, у которой не было продаж более 60 дней, а в случае с одеждой — более 90 дней, либо если остатка товара из любой категории хватит более чем на 180 дней.

В ближайшее время компания опубликует соответствующие изменения в публичную оферту для продавцов. В Ozon отметили, что предыдущее решение «было резким, поэтому компания решила его откатить». В целом, изменения связаны с желанием увеличить оборот, освободить место на складах и «разморозить» деньги продавцов.

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Присутствовавшие на встрече продавцы, в свою очередь, говорили, что есть проблема с отнесением в категорию неходовых сезонных товаров или продукции, завезенной заранее под ноябрьскую или новогоднюю распродажу, с невозможностью продавать по акции товары с рекомендованной розничной ценой. В Ozon сообщили, что будут работать над этими вопросами.

В 2022 году GMV (оборот) Ozon вырос на 86% по сравнению с показателем предыдущего года и достиг 832,2 млрд руб. Капитальные затраты, включая платежи за складское, компьютерное и другое оборудование, увеличились на 85,5%, до 35,8 млрд руб. На июль этого года площадь логистической инфраструктуры маркетплейса превысила 1,5 млн кв. м. и включала 26 фулфилмент-центров, более 80 сортировочных центров и 30 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов в России, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. 

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Теги
Анна Балашова Анна Балашова, Екатерина Шокурова
Ozon маркетплейс распродажа утилизация
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