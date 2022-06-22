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Технологии и медиа ,  
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Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник «Тяньсин-1»

Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай успешно вывел на околоземную орбиту экспериментальный спутник «Тяньсин-1». Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Этот запуск стал пятнадцатым для данной серии ракет. Запуск проходил на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая в 10:08 по местному времени (5:08 мск).

Китай запустил к орбитальной станции корабль с тремя тайконавтами
Технологии и медиа
Фото:Li Gang / Xinhua / Global Look Press

Для запуска использовалась ракета «Куайчжоу-1А». «Тяньсин-1» будет использоваться для проведения различных экспериментов, в том числе в области слежения за космической средой.

Четырехступенчатая ракета-носитель «Куайчжоу-1А» была разработана компанией ExPace, дочерним предприятием Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASIC). Ракета способна выводить на низкую околоземную орбиту различную полезную нагрузку весом до 400 кг.

В начале июня Китай вывел на орбиту космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя тайконавтами на борту. Для запуска использовалась ракета-носитель Long March-2 F. Планируется, что тайконавты проведут на китайской орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев. Они должны будут завершить ее строительство, а также подготовить все к присоединению к имеющемуся одному модулю «Тяньхэ» еще двух — «Вэньтян» и «Мэнтян».

Теги
Китай космос спутник запуск ракеты

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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