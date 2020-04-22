Российские врачи оказались не готовы отказаться от бумажных медкарт
Почти половина российских врачей не могут отказаться от бумажных медицинских карт, однако большинство медиков в том или ином виде используют электронные рецепты и проводят дистанционные консультации. К таким выводам пришла компания «Медицинские информационные решения» в результате опроса 3264 врачей из 85 субъектов России. Среди респондентов 87,3% работают в государственных, 6,7% — в коммерческих, 5,9% — в ведомственных медучреждениях. Основные участники опроса — терапевты (13,2%) и участковые терапевты (10%), а также анестезиологи-реаниматологи (7,8%), хирурги (6,9%), педиатры (5%) и кардиологи (4,8%).
Насколько российские врачи вовлечены в использование цифровых технологий — в материале «РБК Prо»
Как используют электронные медкарты
- Почти половина врачей не могут отказаться от бумажных медицинских карт — полностью перешли на электронный формат работы только 2,7% врачей в государственных медучреждениях.
- Медицинские информационные системы позволяют полностью перейти на работу с электронными картами лишь пятой части опрошенных. Еще 20% врачей могут себе это позволить «в большинстве случаев».
- 37% респондентов совсем не могут отказаться от бумажных медкарт, «иногда» без них могут обойтись 11% респондентов.
- В коммерческих медучреждениях на электронные карты полностью перешли организации, в которых работают 15,7% опрошенных, в то время как в государственных — лишь 2,7%, а в ведомственных — 2,3%.