Российские врачи оказались не готовы отказаться от бумажных медкарт

Гендиректор компании «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов объяснил РБК, что полностью отказаться от бумажных медкарт не позволяют трудности взаимодействия с другими организациями. По его словам, межведомственного электронного оборота медицинских документов фактически нет, поскольку для этого в клиниках и больницах нет необходимой инфраструктуры. «Кроме того, когда представители правоохранительных органов приходят в медорганизацию, им требуются бумажные документы. Также страховые компании работают именно с бумажным форматом», — рассказал Хоманов.

В свою очередь, сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов отметил, что врачи не отказываются от бумажных медкарт, поскольку уже привыкли к этому формату работы. «Такие документы позволяют вносить дополнительные записи на полях. К тому же не каждый врач будет сидеть за компьютером и вносить в систему необходимые данные. Так что это просто удобнее самим врачам», — заявил он.

Где распространены электронные больничные

Авторы исследования констатируют, что в регионах уровень цифровизации медицины выше, чем в Москве.

В целом об использовании системы электронных больничных рассказали 77% врачей, из которых три четверти работают в регионах, а в Москве — меньше половины.

Аналогичная ситуация и с выдачей электронных рецептов. В регионах 6,4% респондентов рассказали, что они передаются из медучреждений в аптеки автоматически. В столице этот показатель достигает только 5%.

В регионах в бумажном виде рецепты заполняют 57% опрошенных врачей (40,8% делают это на компьютере, потом печатают и ставят подпись и печать; 16,2% — только в бумажном виде).

В Москве на бумаге рецепты заполняют 49% опрошенных врачей (29,1% — на компьютере; 19,9% — только в бумажном виде).

Почти половина врачей в Москве (46,2%) и больше трети в регионах (36,6%) сообщили, что вообще не выписывают рецептов.

Юсуфов объяснил РБК, что в некоторых регионах цифровые сервисы действительно внедряются в медицину быстрее, чем в Москве, например в Татарстане и нескольких районах Подмосковья. Однако не в каждом учреждении есть медицинская информационная система, которая позволяет оформить электронный больничный, и не у каждого гражданина технически есть доступ к сайту, где нужно оставить соответствующую заявку, заявил он, отметив также низкую осведомленность россиян о такой возможности.