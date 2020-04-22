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Технологии и медиа ,  
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Российские врачи оказались не готовы отказаться от бумажных медкарт

Более 70% российских врачей используют электронные больничные и около 40% проводят дистанционные консультации. Но почти половина опрошенных не отказываются от бумажных карт из-за несовершенства информационных систем
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Почти половина российских врачей не могут отказаться от бумажных медицинских карт, однако большинство медиков в том или ином виде используют электронные рецепты и проводят дистанционные консультации. К таким выводам пришла компания «Медицинские информационные решения» в результате опроса 3264 врачей из 85 субъектов России. Среди респондентов 87,3% работают в государственных, 6,7% — в коммерческих, 5,9% — в ведомственных медучреждениях. Основные участники опроса — терапевты (13,2%) и участковые терапевты (10%), а также анестезиологи-реаниматологи (7,8%), хирурги (6,9%), педиатры (5%) и кардиологи (4,8%).

Насколько российские врачи вовлечены в использование цифровых технологий — в материале «РБК Prо»

Как используют электронные медкарты

  • Почти половина врачей не могут отказаться от бумажных медицинских карт — полностью перешли на электронный формат работы только 2,7% врачей в государственных медучреждениях.
  • Медицинские информационные системы позволяют полностью перейти на работу с электронными картами лишь пятой части опрошенных. Еще 20% врачей могут себе это позволить «в большинстве случаев».
  • 37% респондентов совсем не могут отказаться от бумажных медкарт, «иногда» без них могут обойтись 11% респондентов.
  • В коммерческих медучреждениях на электронные карты полностью перешли организации, в которых работают 15,7% опрошенных, в то время как в государственных — лишь 2,7%, а в ведомственных — 2,3%.

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Гендиректор компании «Медицинские информационные решения» Константин Хоманов объяснил РБК, что полностью отказаться от бумажных медкарт не позволяют трудности взаимодействия с другими организациями. По его словам, межведомственного электронного оборота медицинских документов фактически нет, поскольку для этого в клиниках и больницах нет необходимой инфраструктуры. «Кроме того, когда представители правоохранительных органов приходят в медорганизацию, им требуются бумажные документы. Также страховые компании работают именно с бумажным форматом», — рассказал Хоманов.

В свою очередь, сопредседатель Гильдии защиты медицинских работников Асад Юсуфов отметил, что врачи не отказываются от бумажных медкарт, поскольку уже привыкли к этому формату работы. «Такие документы позволяют вносить дополнительные записи на полях. К тому же не каждый врач будет сидеть за компьютером и вносить в систему необходимые данные. Так что это просто удобнее самим врачам», — заявил он.

Где распространены электронные больничные

Авторы исследования констатируют, что в регионах уровень цифровизации медицины выше, чем в Москве.

  • В целом об использовании системы электронных больничных рассказали 77% врачей, из которых три четверти работают в регионах, а в Москве — меньше половины.
  • Аналогичная ситуация и с выдачей электронных рецептов. В регионах 6,4% респондентов рассказали, что они передаются из медучреждений в аптеки автоматически. В столице этот показатель достигает только 5%.
  • В регионах в бумажном виде рецепты заполняют 57% опрошенных врачей (40,8% делают это на компьютере, потом печатают и ставят подпись и печать; 16,2% — только в бумажном виде).
  • В Москве на бумаге рецепты заполняют 49% опрошенных врачей (29,1% — на компьютере; 19,9% — только в бумажном виде).
  • Почти половина врачей в Москве (46,2%) и больше трети в регионах (36,6%) сообщили, что вообще не выписывают рецептов.

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Юсуфов объяснил РБК, что в некоторых регионах цифровые сервисы действительно внедряются в медицину быстрее, чем в Москве, например в Татарстане и нескольких районах Подмосковья. Однако не в каждом учреждении есть медицинская информационная система, которая позволяет оформить электронный больничный, и не у каждого гражданина технически есть доступ к сайту, где нужно оставить соответствующую заявку, заявил он, отметив также низкую осведомленность россиян о такой возможности.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: медицина, цифровые технологии, телемедицина, здравоохранение
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