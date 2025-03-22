Африканец-самурай и 1 млн игроков: что известно о новом Assassin’s Creed

Новая часть серии Assassin’s Creed Shadows за первые сутки собрала больше 1 млн игроков. Сколько зарабатывают на истории об ассасинах и тамплиерах — в материале РБК

Фото: ubisoft.com

Премьера новой части франшизы Assassin’s Creed Shadows состоялась 20 марта. За первые сутки ее разработчик — канадское подразделение французской игровой студии Ubisoft — отчитался о миллионе игроков, установивших новинку. Но еще до релиза проект столкнулся с волной критики по всему миру и в Японии, где и разворачивается сюжет игры.

Официально Assassin’s Creed Shadows в России недоступна, но ключи активации появились на маркетплейсах одновременно с мировым выходом. У игры также отсутствует русская озвучка, при этом предусмотрен русскоязычный интерфейс и субтитры.

Чем известна одна из самых популярных игровых франшиз, что не понравилось поклонникам в новой части и сколько зарабатывают на истории о тайном ордене ассасинов — в обзоре РБК.

Чем известна франшиза Assassin’s Creed

Игровая франшиза Assassin’s Creed разрабатывается канадским подразделением французского разработчика и издателя игр Ubisoft и существует с 2007 года. Изначально команда проекта работала над перезапуском серии игр Prince of Persia с подзаголовком Assassins, но спустя два года производственного процесса проект был переименован, а от привязки к прежнему бренду вовсе отказались.

В центре сюжета всей серии — многовековая тайная борьба ордена тамплиеров и ассасинов. События отдельных частей франшизы развиваются в разные периоды истории. Например, в самой первой части Assassin’s Creed действие происходит во времена Третьего крестового похода. Во второй игре персонаж перемещается в Италию эпохи Возрождения. В части Assassin’s Creed Odyssey место действия — древняя Греция, а в Assassin’s Creed Valhalla — Норвегия и англосаксонские королевства времен завоеваний викингов.

С учетом новой части Assassin’s Creed Shadows франшиза насчитывает 14 основных игр и около десятка различных приквелов и проектов для мобильных устройств. Самой продаваемой частью серии считается Assassin's Creed Valhalla, только за первый год принесшая Ubisoft больше $1 млрд. Международный игровой портал IGN признал лучшей игрой франшизы Assassin's Creed IV: Black Flag с пиратской тематикой.

С ростом популярности франшиза Assassin’s Creed расширилась и на другие сферы развлечений. В 2016 году Ubisoft совместно с Regency Enterprises и 20th Century Fox выпустили полнометражный фильм «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр в главных ролях. Но фильм получил негативные отзывы (на сайте Rotten Tomatoes рейтинг составляет всего 19% «свежести»), а сборы едва превысили $186,05 млн при бюджете $125 млн. По сюжетам основных частей игровой франшизы, а также по ее мотивам выпускались книги и комиксы. Самая популярная серия графических романов создана французским издательством Les Deux Royaumes с 2009 по 2014 год.

Сколько зарабатывает разработчик Assassin’s Creed Последний финансовый отчет Ubisoft касается трех кварталов финансового 2024 года (завершится 31 марта 2025-го). За этот период продажи принесли компании €990 млн против €1,4 млрд годом ранее, чистые поступления составили €944 млн против почти €1,5 млрд годом ранее. Большую часть поступлений обеспечил каталог старых игр: €762,3 млн. Половину доходов обеспечили американские пользователи, еще 35% — европейские. Доля поступлений от консольных игр сократилась с 63 до 55%, игры для компьютеров принесли 25% (рост год к году на 1 процентный пункт). Ежемесячная активная аудитория составила 36 млн человек.

О чем новая часть Assassin’s Creed Shadows

События Assassin’s Creed Shadows разворачиваются в феодальной Японии 1570–1580-х годов. У большинства персонажей игры, включая главного героя, есть реальные исторические прототипы. Пользователи могут играть либо за женщину-ниндзя Наоэ, либо за самурая африканского происхождения Ясукэ, который поступает на службу к Оде Нобунаге, одному из военно-политических лидеров Японии.

Разработка Assassin’s Creed Shadows велась подразделением Ubisoft Quebec с 2020 года. Изначально премьера была запланирована на ноябрь 2024 года, но дважды переносилась. Это негативно отражалось на акциях Ubisoft: после первого переноса динамика за неделю составила минус 7%, за квартал — минус 44%. Рыночная стоимость компании за год, по оценкам Bloomberg, сократилась на 32%, до €1,7 млрд.

Несмотря на волну скандалов, связанных в том числе с выбором протагонистов, Ubisoft заявляла, что планирует сделать игру аутентичной и стремится к исторической точности. Так, в арсенале персонажей есть реальные виды японского оружия, в том числе катаны и сюрикэны. Из-за желания максимально достоверно передать архитектуру феодальной Японии разработчикам пришлось менять привычную для поклонников игры систему паркура, так как, по мнению авторов проекта, с учетом специфики крыш японских домов передвигаться по ним в реальности было бы невозможно.

Общий бюджет Assassin’s Creed Shadows Ubisoft не раскрывал. Отраслевые издания оценивали возможные затраты на разработку и маркетинг в сумму до $400 млн. Для сравнения: самая коммерчески успешная часть франшизы — Valhalla — стоила $500 млн. Сейчас доступ к новой части в Steam стоит $69,99 за базовую версию, по итогам первых суток Ubisoft отчитался о миллионе игроков.

Почему Assassin’s Creed Shadows стала самой скандальной

Скандалы вокруг новой части Assassin’s Creed начались задолго до ее релиза. Сначала осенью 2024 года, незадолго до первоначальной даты премьеры, японское подразделение Ubisoft объявило о том, что на Tokyo Game Show — одной из крупнейших выставок игровой индустрии в мире — из-за «различных обстоятельств» будет отменена презентационная сессия. Вскоре был отменен и закрытый показ проекта для журналистов, а через несколько недель — ранний доступ к игре. В СМИ стали обсуждать и полную отмену проекта, а Forbes писал, что Ubisoft переживает трудные времена после провала нескольких предыдущих игр. Проект был отправлен на доработку, что стоило компании €20 млн.

Ключевым поводом для негатива среди поклонников стали протагонисты новой части игры. Так, авторы проекта называли самурая африканского происхождения Ясукэ «легендарным», за что подверглись критике со стороны японцев и профессиональных историков, обвинивших разработчиков в фальсификации: по мнению большинства японистов, Ясукэ хоть и был реальной исторической личностью, но самураем не являлся.

Япония — один из ключевых рынков мирового гейминга, и негатив со стороны местных игроков может ощутимо сказаться на продажах игры. Так, вторая волна отрицательных отзывов от пользователей последовала после анонсирования новой даты релиза. Дело в том, что 20 марта в Японии совпадает с 30-летием теракта в токийском метро. Перенос премьеры именно на эту дату обвалил акции Ubisoft за сутки на 10%.

Среди прочих поводов для скандалов также были обвинения Ubisoft в плагиате: компания использовала символику исторических реконструкторов «Стрелковый корпус Сэкигахары» без их разрешения. Разработчиков критиковали и за то, что протагонист по сюжету может завести роман с представителем своего же пола.

Выход игры привлек внимание властей Японии — премьер Сигэру Исиба выразил опасения из-за возможности разрушать святилища. По его словам, власти опасаются, что игра может «спровоцировать подобное поведение в реальной жизни». Ubisoft в патче первого дня сделала часть интерьера святилищ неразрушаемой, а также убрала брызги крови при нападении на безоружных персонажей в храмах.

Что происходит с Ubisoft в последние годы

Скандалы с новой частью совпали с новостями о возможной продаже бизнеса Ubisoft. В октябре 2024 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что китайский IT-гигант Tencent (ему принадлежит около 10% голосующих акций) и семья основателей компании Гиймо (у них еще порядка 20%) рассматривают возможность выкупа Ubisoft с последующим делистингом. Такой ход должен был стать решением тяжелой экономической ситуации, сложившейся в компании. На фоне слабых продаж Star Wars Outlaws по вселенной «Звездных войн» и переноса Assassin’s Creed Shadows акции Ubisoft в сентябре 2024 года упали до десятилетнего минимума. Но после новостей о возможном выкупе бумаги выросли на максимальные с 1996 года 33,5%.

Сама компания новости о возможной продаже бизнеса опровергать не стала и заявила лишь, что «регулярно анализирует различные стратегические варианты». В январе 2025 года стало известно, что Ubisoft Entertainment нанял консультантов для поиска выхода из трудной экономической ситуации: тогда же вновь появилась информация о возможной смене владельцев. Параллельно компания объявила о сокращениях в европейских офисах и закрытии подразделения в британском Лемингтоне, которое занималось поддержкой игр Star Wars Outlaws, Far Cry 5 и Skull and Bones.