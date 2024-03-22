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Военная операция на Украине ,  
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На Украине зафиксировали сбои в работе интернета

NetBlocks: на Украине зафиксировали масштабные сбои в работе интернета
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Военная операция на Украине
Сбои в работе интернета зафиксировали в Харькове, Днепропетровске, Виннице, Хмельницком, Полтаве, Сумах и Кировограде, сообщает NetBlocks. Власти страны заявляли о масштабной атаке на инфраструктуру в ночь на 22 марта
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харькове, Днепропетровске, Виннице и Хмельницком зафиксировали серьезные сбои в работе интернета, сообщает служба NetBlocks.

Помимо прочего, проблемы с подключением к интернету наблюдаются в Полтаве, Сумах и Кировограде на фоне аварийных отключений электроэнергии.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о самой масштабной атаке на энергетические объекты страны в ночь на 22 марта. По его словам, повреждены системы производства, передачи и распределения в ряде областей. В частности, в результате обстрелов оказалась обесточена линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС в Энергодаре (находится под контролем российских войск с марта 2022 года). В компании «Укргидроэнерго» заявляли о попадании под ракетный удар Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

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О поражении объектов инфраструктуры сообщали главы запорожской, харьковской, винницкой военных администраций Иван Федоров, Олег Синегубов и Сергей Борзов, а также глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Мэр Харькова Игорь Терехов говорил о 15 взрывах в городе. Издание «Суспiльне» сообщало о взрывах в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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