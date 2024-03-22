На Украине зафиксировали сбои в работе интернета
В Харькове, Днепропетровске, Виннице и Хмельницком зафиксировали серьезные сбои в работе интернета, сообщает служба NetBlocks.
Помимо прочего, проблемы с подключением к интернету наблюдаются в Полтаве, Сумах и Кировограде на фоне аварийных отключений электроэнергии.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о самой масштабной атаке на энергетические объекты страны в ночь на 22 марта. По его словам, повреждены системы производства, передачи и распределения в ряде областей. В частности, в результате обстрелов оказалась обесточена линия электропередачи, питающая Запорожскую АЭС в Энергодаре (находится под контролем российских войск с марта 2022 года). В компании «Укргидроэнерго» заявляли о попадании под ракетный удар Днепровской гидроэлектростанции (Днепрогэс) в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
О поражении объектов инфраструктуры сообщали главы запорожской, харьковской, винницкой военных администраций Иван Федоров, Олег Синегубов и Сергей Борзов, а также глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. Мэр Харькова Игорь Терехов говорил о 15 взрывах в городе. Издание «Суспiльне» сообщало о взрывах в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
Как подчеркивает Минобороны России, удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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