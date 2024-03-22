Генассамблея ООН приняла первую резолюцию об искусственном интеллекте

Резолюция, предложенная США, призывает к мировому сотрудничеству в сфере ИИ. Американский постпред при ООН отметила, что страны, поддержавшие инициативу, не хотят допустить, «чтобы искусственный интеллект управлял людьми»

Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Генассамблея ООН приняла резолюцию под названием «Использование возможностей безопасных, защищенных и надежных систем искусственного интеллекта для устойчивого развития», сказано на сайте всемирной организации. ТАСС отмечает, что это первая резолюция в области ИИ.

Документ был предложен США, соавторами выступили 120 стран.

«Новаторская резолюция, принятая сегодня, укрепляет глобальный консенсус в отношении безопасных, надежных, заслуживающих доверия систем ИИ, систем, которые способствуют устойчивому развитию и уважают основные свободы», — заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд. Она отметила, что страны мира «решили управлять ИИ и не допустить, чтобы он управлял людьми».

В документе, как пояснила дипломат, содержится призыв расширять участие развивающихся стран в цифровом преобразовании; внедрять меры для соблюдения прав интеллектуальной собственности, обеспечения защиты персональных данных, а также прозрачности, предсказуемости, надежности работы ИИ; содействовать тому, чтобы все автоматизированные решения и связанные с ними процессы находились под надзором человека.

В июле 2023 года в Совбезе ООН прошло первое в истории этого органа заседание по теме ИИ. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш поддержал идею создать на базе ООН орган, который бы сформулировал глобальные стандарты по регулированию этой сферы; он отмечал, что серьезные последствия для мировой безопасности могут иметь как военные, так и невоенные варианты применения искусственного интеллекта.

Об опасности бесконтрольного развития ИИ предупреждали эксперты и представители IT-отрасли, в том числе бизнесмен Илон Маск и сооснователь Apple Стив Возняк. В открытом письме от марта 2023 года они заявили, что системы ИИ с интеллектом, сопоставимым с человеческим, могут представлять опасность для общества, и задались вопросом, должны ли люди «рисковать потерей контроля над цивилизацией».

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Вопрос о необходимости регулирования сервисов искусственного интеллекта изучают в ряде стран. Например, в США прошлой осенью приняли указ о мерах безопасности в связи с развитием систем ИИ. Европарламент в марте одобрил первый в мире нормативный акт по регулированию ИИ, который предусматривает различные меры защиты прав граждан, например ограничивает использование изображений людей из интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Для ряда мер предусмотрены исключения, если ИИ-технологии нужны для поиска пропавших или предотвращения террористических атак.