Технологии и медиа⁠,
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить очки, наушники и кулон с ИИ

Bloomberg: Apple выпустит умные очки, кулон и наушники на базе ИИ
Apple разрабатывает три носимых устройства на базе ИИ, которые выпустит в 2027-м, пишет Bloomberg. Среди них умный кулон, который станет «глазами и ушами» смартфона, а также очки, которые будут отвечать на вопросы пользователя
Компания Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств, включая умные очки, кулон и AirPods с расширенными возможностями искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg. Все они созданы на базе цифрового помощника Siri с использованием искусcтвенного интеллекта.

Эти устройства будут связаны с iPhone и будут использовать систему камер с различными возможностями. При этом кулон можно будет прикрепить к рубашке или носить как ожерелье. Компания планирует выпустить эти устройства в рамках перехода к аппаратному обеспечению на основе ИИ. Умные очки планируется представить в 2027-м, а AirPods и кулон, возможно, даже в этом году.

Как пояснили источники агентства, AirPods и кулон задуманы как более простые устройства, оснащенные камерами с более низким разрешением, предназначенными для помощи в работе ИИ, а не для фото- или видеосъемки. В частности, кулон станет «глазами и ушами» смартфона и будет представлять собой постоянно включенную камеру, а также активизировать микрофон для ввода команд Siri.

Apple призвала пользователей обновить iOS из-за 39 найденных уязвимостей
Технологии и медиа
Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Очки же, напротив, будут обладать более высоким разрешением и расширенным функционалом. Они, как предполагается, будут оснащены двумя камерами: одна для получения изображений высокого разрешения, вторая — для предоставления устройству контекста окружающей среды, помогая ему более точно интерпретировать окружение и измерять расстояние между объектами. Цель состоит в том, чтобы очки функционировали как круглосуточный помощник с ИИ, способный понимать, что видит и делает пользователь в режиме реального времени. Пользователи могли бы посмотреть на объект и спросить, что это, и получить помощь в выполнении повседневных задач, например, узнать рецепт увиденного блюда.

Apple пытается наверстать упущенное в области искусственного интеллекта и удержать пользователей в своей экосистеме, отмечает Bloomberg. В долгосрочной перспективе ожидается, что ИИ изменит то, как потребители используют телефоны — все больше действий будет перенесено на периферийные устройства, говорится в статье.

На фоне этих новостей акции Apple ненадолго поднялись на 2,7% до внутридневного максимума — $262,74.

Ранее Apple объявила, что заключила с Google многолетнее соглашение о сотрудничестве, в рамках которой модель искусственного интеллекта Gemini будет использована для создания обновленной версии Siri, запуск которой запланирован на конец этого года. Его превратят в интеллектуального чат-бота с искусственным интеллектом под кодовым названием Campos. В ноябре прошлого года Bloomberg писал, что в рамках соглашения Apple обязуется ежегодно платить почти $1 млрд за использование Gemini.

Financial Times назвал сделку «осторожным подходом». В публикации говорится, что Apple воздерживается от «дорогой гонки» за создание моделей искусственного интеллекта. Так, расходы Apple на основные средства и оборудование в 2025 финансовом году составили $12,7 млрд, почти в семь раз меньше, чем у Google. Из-за этого компания рискует отстать от конкурентов: ее собственные ИИ-разработки столкнулись с задержками и сбоями, считают аналитики.

Теги
Валерия Доброва
Apple гаджеты искусственный интеллект наушники очки
