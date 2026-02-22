NYT назвала экономический бум, который вызвал самую активную враждебность

Технологии ИИ вызывают мало энтузиазма в обществе, поскольку люди не чувствуют причастности к буму ИИ, требующему высокого уровня экспертности. При этом руководители компаний, развивающих ИИ, недовольны общественной реакцией

Бум искусственного интеллекта вызывает самую сильную враждебность среди людей, а сама технология уникальна тем, что пробуждает мало энтузиазма. Такую оценку дал соавтор книги «Бум и спад: глобальная история финансовых пузырей» Уильям Куинн, передает The New York Times.

«Люди обычно находят новые технологии захватывающими. Так было с электричеством, велосипедами, автомобилями. Были опасения, но и надежды. Искусственный интеллект примечателен, возможно, уникален, отсутствием энтузиазма», — отметил он.

Газета отметила, что равнодушие и враждебность по отношению к ИИ были, скорее всего, неизбежны. При этом люди опасаются повсеместного внедрения этой технологии, в том числе, из-за возможности массовых увольнений.

NYT отмечает, что при всей предсказуемости громких обещаний, нынешний ИИ-бум имеет особенности, мешающие ему завоевать общественное признание. В отличие от золотой лихорадки или пузыря доткомов, создававших иллюзию участия для всех желающих, индустрия ИИ требует экспертизы и больших средств. Для большинства технология остается чем-то навязанным извне.

Глава OpenAI Сэм Альтман говорил, что сопротивление «распространению и внедрению» ИИ в культуру и экономику оказалось сильнее, чем он ожидал, передает газета. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг, в свою очередь, выразил беспокойство по поводу повсеместной критики ИИ. По мнению Хуанга, критики хотят ввести регулирование, которое будет препятствовать развитию индустрии ИИ и замедлять ее рост. В то же время скептики «отпугивают людей от инвестиций в ИИ», которые могли бы улучшить эту отрасль.

В декабре прошлого года The Financial Times писала, что состояние богатейших американских технологических миллиардеров в 2025 году увеличилось более чем на $550 млрд благодаря ажиотажу вокруг крупнейших компаний в сфере искусственного интеллекта. При этом профессор экономики в Гарвардском университете и консультант стартапа OpenAI Джейсон Фурман счел такой рост «спекулятивным» и зависящим от успеха ИИ.