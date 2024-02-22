Эксперты рассказали о мошенниках, звонящих от имени сотрудников МФЦ

Мошенники представляются сотрудниками МФЦ и говорят о пришедшем на имя жертвы письме. Затем они предлагают отправить письмо почтой, для чего высылают в СМС «номер отправления». Но это код подтверждения для доступа к профилю жертвы

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Мошенники стали использовать для обмана россиян схему, в которой представляются сотрудниками МФЦ, сообщили РБК в ИТ-компании «Код безопасности».

Злоумышленники звонят от имени сотрудников МФЦ со словами «На ваше имя в МФЦ по адресу пришло письмо», причем называют реальный адрес центра. Жертв спрашивают, придут ли они получить письмо в МФЦ или же им отправить его на почту по месту прописки.

Если человек выбирает вариант отправки по почте, то звонящий говорит: «Сейчас вам в СМС придет номер данного отправления, продиктуйте мне его». Только в сообщении приходит не номер отправления, а код для подтверждения регистрации в каком-нибудь сервисе. «Далее мошенник, имея доступ к аккаунту жертвы, уже использует его в своих целях», — сообщили в «Коде безопасности».

В ВТБ ранее сообщили, что мошенники стали использовать старые голосовые сообщения из существующих переписок, чтобы обманывать жертв. Взломав профиль жертвы, мошенники изучают переписки со знакомыми и коллегами. После подбора подходящего собеседника с ним связываются с помощью текстового сообщения от имени владельца аккаунта. Причем изначально беседа может не касаться денег, первостепенная задача мошенника — войти в доверие, этого он может достичь, продолжив начатый диалог или подняв старую тему, которую обнаружит в переписке: день рождения друга, планы на выходные и другие.



Затем мошенники отправляют старые голосовые сообщения, за счет чего их собеседник убеждается, что действительно говорит с родственником или знакомым. Только после этого возникает просьба помочь деньгами, например, одолжить на один день, и жертва отправляет средства мошеннику. В этой связи в ВТБ призвали удалять старые голосовые сообщения.