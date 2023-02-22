В работе «Википедии» произошел сбой

У «Википедии» возникла проблема с серверами. Сбой фиксируется в разных странах, у части пользователей из России не открывается только русскоязычный портал, у части — энциклопедия работает без сбоя

Заглавная страница «Википедии» (Фото: wikipedia.org)

«Википедия» столкнулась с техническими трудностями, сбои в работе онлайн-энциклопедии фиксируются в России, так и в других странах. При попытке открыть портал выдается сообщение о «технической проблеме».

Судя по коду ошибки, проблема возникла на серверах «Википедии».

У части пользователей не открывается только русскоязычный портал «Википедии», у некоторых — работают и русскоязычный портал, и версии на других языках. Сервис Downdetector фиксирует глобальный сбой в работе «Википедии». Сообщения о проблемах в работе энциклопедии приходят из разных стран.

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