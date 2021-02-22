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Технологии и медиа ,  
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Появилось видео ударов беспилотника «Орион» по позициям боевиков в Сирии

Появились кадры боевых вылетов российского беспилотника «Орион» в Сирии. Зрителям в том числе показали его удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях
Разведывательно-ударный беспилотник «Орион»
Разведывательно-ударный беспилотник «Орион» (Фото: Минобороны России)

Появились кадры боевых вылетов российского ударного беспилотника «Орион» в Сирии. Видео показал телеканал «Россия 1».

«Сейчас он ведет разведку, погодные условия очень сложные, вы видите, нижняя облачность. После того как он вышел на цель, он наводится на цель, наносит огневое поражение и в результате цель поражена», — прокомментировал боевой вылет «Ориона» заместитель начальника беспилотной авиации главного командования Воздушно-космических сил России Сергей Тюгай.

На видео показано уничтожение нескольких объектов террористов, в том числе его удар по складу боеприпасов боевиков в ночных условиях, когда «Орион» применил для прицеливания тепловизор и камеру ночного видения.

На борту показанного в репортаже беспилотника нанесены звезды, показывающие число совершенных боевых вылетов. Внутри каждой из них есть буква — Р, Б или П, где Р означает разведывательный полет, а Б — боевой, или ударный, вылет. На беспилотнике, показанном в сюжете, 38 звезд. Он выполнил 17 боевых и 20 разведывательных полетов, а также один вылет в других целях.

Минобороны опубликовало первое фото дрона «Орион» в ударном варианте
Технологии и медиа
Разведывательно-ударный беспилотник &laquo;Орион&raquo;

По словам техника-инструктора Центра авиации Минобороны Ильи Чередова, «Орион» может подниматься на высоту до 5 км, а дальность его полета составляет 120 км. Управляют «Орионами» из передвижных операторских пунктов, а приземляются они на парашюте сразу к месту следующего запуска.

«Орион» — первый российский беспилотный летательный аппарат, полностью разработанный в России и построенный на отечественных комплектующих. Разработчик и производитель — компания «Кронштадт».

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Продолжительность полета дрона составляет 24 ч, максимальная взлетная масса — 1 т, а масса полезной нагрузки — 200 кг. «Орион» предназначен для ведения воздушной разведки местности, определения координат наземных и надводных объектов, а также для топографической съемки местности. В ударном варианте этот беспилотник может нести до четырех ракет «воздух-земля».

Автор
Виктория Полякова
беспилотник «Орион» Сирия
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